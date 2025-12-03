I tifosi dell’Inter e gli appassionati di calcio in generale non possono credere a questa ultima notizia: ufficiale il suo esonero.

L’Inter ha ritrovato il sorriso domenica pomeriggio nella trasferta di Pisa, tutt’altro che una passeggiata per i nerazzurri, ma che ha consentito il ritorno alla vittoria dopo una settimana molto delicata per le sconfitte tra campionato e Champions League.

I due k.o. deludenti contro Milan prima e Atletico Madrid poi avevano aizzato i tifosi e gli opinionisti più critici nei confronti della squadra di Cristian Chivu. Il giovane allenatore è considerato comunque uno dei più promettenti della Serie A, ma c’è chi nutre ancora dei dubbi sulla preparazione del romeno, considerato da alcuni forse troppo acerbo per guidare un club così pretenzioso.

La panchina di Chivu, che ha conquistato 27 punti in 13 giornate come allenatore dell’Inter finora, è piuttosto salda visto che i risultati in linea generale sono dalla sua parte. I tifosi nerazzurri sono invece rimasti colpiti e sorpresi da un esonero recente, che ha riguardato un vecchio idolo interista, un ex calciatore che ha lasciato ottimi ricordi dalle parti di San Siro ma che in questi giorni non se la sta passando benissimo.

L’ex interista Diaz esonerato a bruciapelo: l’argentino paga la sconfitta per 5-1

L’idolo del passato nerazzurro di cui parliamo è Ramon Diaz, un profilo che i tifosi interisti non più giovanissimi ricorderanno sicuramente per il suo passato breve ma glorioso con la squadra italiana. Diaz è stato un ottimo attaccante argentino, che nel 1989 si laureò campione d’Italia con la maglia dell’Inter.

Da tempo Diaz svolge il ruolo di allenatore, ma la sua ultima esperienza è appena terminata con grande delusione e sorpresa. Infatti l’ex centravanti è stato esonerato dall’Internacional di Porto Alegre, club brasiliano che aveva puntato su di lui per risalire la china dopo anni particolarmente difficili.

L’ex nerazzurro ha pagato una brutta sconfitta per 5-1 nel Brasileirao contro il Vasco da Gama: dopo la debacle è arrivato l’annuncio dell’esonero, per Ramon e anche per Emiliano Diaz, suo figlio e collaboratore tecnico. Il presidente dell’Internacional Alessandro Barcellos mantiene la fama di ‘mangia-allenatori’, avendo cambiato negli ultimi cinque anni ben 8 tecnici.

Ramon Diaz, che come ricordavamo ha militato nell’Inter durante la trionfale stagione 1988-89, ha iniziato la carriera da allenatore itinerante negli anni ’90. Ha guidato club di prestigio come River Plate, San Lorenzo e Corinthians, arrivando persino a diventare commissario tecnico del Paraguay.