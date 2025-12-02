Massimiliano Allegri nel prossimo futuro lascerà il Milan? Sembra incredibile, ma l’ultimo indizio pare non escludere questa soluzione.

La tredicesima giornata di Serie A ha stravolto nuovamente la testa della classifica. Ora a comandare vi sono Milan e Napoli, che hanno battuto le due romane nell’ultimo turno, riuscendo ad attuare in sincrono il sorpasso sulla Roma. Due formazioni toste, solide, forse non spettacolari nel gioco, ma capaci di battere qualsiasi avversario.

In particolare sta sorprendendo l’atteggiamento del Milan, che è passato dall’essere una squadra troppo debole e fragile in difesa ad un gruppo roccioso e compatto, che difficilmente si fa bucare. Merito del lavoro di Massimiliano Allegri, un tecnico che ha sempre costruito le proprie vittorie cominciando dal compattare la retroguardia per poi pensare alla fase offensiva.

Il primo posto in classifica del Diavolo non è dunque casuale. Ora che sta ritrovando un Rafael Leao ad alti livelli è diventata una squadra letale in ripartenza, capace di risolvere le partite delicate (come quella contro la Lazio) sia con gli spunti individuali che con il gioco corale. I tifosi rossoneri sono contentissimi del lavoro del mister, ma occhio alle tentazioni estere: spunta un’indiscrezione che spaventa il Milan riguardo proprio il futuro di Allegri.

Allegri nel mirino di una big di Premier League: per gli scommettitori è una soluzione realistica

Difficile pensare che Max Allegri possa lasciare il Milan dopo una sola stagione, soprattutto se dovesse portare i rossoneri a raggiungere un traguardo veramente importante o quanto meno a lottare per il titolo fino all’ultimo. Ma i bookmakers inglesi sono sicuri che una big di Premier League sia molto interessata al tecnico livornese per la prossima stagione.

Oltre manica si discute infatti del futuro di Mikel Arteta, allenatore capolista con l’Arsenal. Lo spagnolo è finito sul taccuino di Real Madrid e Barcellona, ed un ritorno in patria da allenatore vincente non dispiacerebbe all’ex centrocampista. Dunque gli scommettitori si stanno già scatenando su chi sarà l’eventuale prossimo tecnico dei Gunners.

Il nome di Allegri è quotato a 9.00, tra i papabili manager che farebbero al caso dell’Arsenal a partire dall’estate 2026. Un altro italiano è però primo in questa specie di graduatoria ideale: l’ex interista Simone Inzaghi, oggi tecnico dell’Al-Hilal, è quotato sei volte la posta. Dunque la panchina dell’Emirates Stadium potrebbe seriamente parlare italiano.

Altri allenatori indicati dai bookies come papabili sono Diego Simeone dell’Atletico Madrid ed Antonio Conte del Napoli, che in Inghilterra ha lasciato ottimi ricordi alla guida del Chelsea. Insomma, un tourbillon di nomi che potrebbero scatenare un altro valzer di panchine in estate.