Una tragedia ha scosso la mattinata di Fenegrò, piccolo comune in provincia di Como, dove il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, è stato coinvolto in un incidente stradale che ha provocato la morte di un uomo di 81 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 di oggi, a pochi chilometri dal centro d’allenamento dell’Inter, ad Appiano Gentile.

Incidente Josep Martinez | Il terribile impatto e il tentativo di soccorso

La vittima, un anziano che si trovava a bordo di una carrozzina elettrica, è stata investita con violenza dall’auto di Martinez. L’impatto è stato devastante, e nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, tra cui elisoccorso, ambulanza e carabinieri, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo l’81enne è deceduto sul posto.

Le prime ricostruzioni: un malore alla base dell’incidente?

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, l’uomo in carrozzina potrebbe aver avuto un malore improvviso. La vittima avrebbe infatti invaso la corsia opposta, quella su cui stava viaggiando Martinez, tagliando la strada al veicolo del calciatore. Non si esclude dunque che un malore possa essere la causa scatenante di questa tragedia. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire la dinamica esatta dell’incidente.

Il portiere dell’Inter, dopo l’incidente, si è fermato subito per prestare i primi soccorsi, ma purtroppo non è riuscito ad evitare la tragedia. Un gesto che, seppur importante, non ha potuto cambiare il destino dell’uomo.

A seguito dell’incidente, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista per le ore 14:00, alla vigilia della partita contro la Fiorentina. La decisione è stata comunicata dal club tramite una nota ufficiale, segno della gravità dell’evento e del rispetto per la tragica vicenda.