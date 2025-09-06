Occhi puntati sull’ultimo acquisto della Juventus nel mercato estivo. Ecco come potrebbe cambiare la formazione bianconera.

I tifosi della Juventus guardano con grande ottimismo ai prossimi impegni ed al proseguo della stagione 2025/2026. In particolare per due motivi: in primis per i sei punti conquistati nelle prime due giornate di campionato, grazie alle vittorie meritate contro Parma e Genoa. Poi per i recenti colpi di mercato, che hanno rinforzato fortemente l’attacco.

La squadra di Igor Tudor finalmente, negli ultimi giorni di agosto, è riuscita a sbloccare alcune situazioni scomode in uscita ed a completare il reparto offensivo. Dusan Vlahovic è rimasto, nonostante i tanti rumors su una sua partenza, ma sono stati ceduti esuberi come Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Arthur, così da liberare spazio a nuovi innesti.

I bianconeri hanno dunque concluso la sessione estiva con due colpi internazionali: dal Lipsia è arrivato Lois Openda, in prestito con diritto di riscatto, mentre per 15 milioni è stato ingaggiato dal Lille l’esterno offensivo Edon Zhegrova, kosovaro di cui si parla un gran bene. Proprio questo ultimo innesto potrebbe cambiare da subito il volto dell’attacco juventino.

Zhegrova scalpita in vista di Juventus-Inter: ecco la soluzione tattica di Tudor

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in questi giorni alla Continassa gli occhi sono tutti puntati su Zhegrova. L’ex Lille è da poco tornato da un infortunio a lungo termine, tanto da non essere stato convocato dalla sua Nazionale per gli impegni di questo fine settimana di qualificazione mondiale.

Zhegrova potrà sfruttare i prossimi giorni per lavorare in gruppo con i nuovi compagni e sotto la guida di Tudor. L’impressione è che il classe ’99 possa essere da subito utilizzabile per il big match di sabato prossimo, quando la Juventus ospiterà i rivali dell’Inter nell’anticipo della terza giornata di Serie A.

Difficile però che Zhegrova possa essere subito lanciato in campo da titolare, vista anche l’inattività degli ultimi mesi per infortunio. Ma il kosovaro può diventare un’arma in corso d’opera, uno dei primi cambi in grado di dare una sterzata alla partita ed all’attacco di Tudor, già in vista dello scontro diretto dell’Allianz Stadium.

In vista di Juve-Inter dunque non dovrebbe cambiare molto nella formazione di partenza bianconera. Si partirà nuovamente con Conceiçao e Yildiz alle spalle di David. Ma Zhegrova, che ha scelto la maglia numero 11 con i bianconeri, potrà essere utile come cambio in corso. Sia da ala destra, il ruolo che ha ricoperto spesso a Lille, sia giocando sulla sinistra.