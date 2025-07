Disagi per i cittadini della Capitale perché Roma si ritroverà in tilt per un servizio che sarà sospeso per 7 giorni. Ecco cosa sapere per evitare problemi.

Chi vive a Roma o frequenta spesso la Capitale sa che il traffico di auto è spesso intasato, specie nelle ore di punta. In molti per questo utilizzano i mezzi pubblici che garantiscono spostamenti veloci e una presenza capillare in ogni zona della città eterna. Tuttavia spesso si possono avere comunque dei disagi…

Ad esempio fra qualche ora i cittadini saranno bloccati a causa di un servizio sospeso per 7 giorni. Ecco quando Roma sarà in tilt e come evitare disagi nei propri spostamenti.

Il servizio sospeso a Roma per 7 giorni

Roma si appresta ad essere in tilt nei prossimi giorni e a risentirne saranno ovviamente i cittadini che rimarranno bloccati. Si tratta in particolare di quelle persone che sono abituate ad usufruire di un servizio che verrà sospeso per una settimana.

In pratica stanno continuando i lavori della linea C della metropolitana di Roma e per questo sono state stabilite delle limitazioni e chiusure. Il servizio sarà sospeso per l’intera settimana dal 21 al 27 luglio ma, per evitare disagi, chi è abituato a spostarsi con questa metro potrà prendere delle navette bus sostitutive MC (San Giovanni-Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle).

Dopo la sospensione dal 21 al 27 luglio, la linea C tornerà regolare dal 28 luglio al 4 agosto. In particolare le ultime corse saranno alle 23.30 dalla domenica al giovedì e all’1.30 nelle serate del venerdì e del sabato. Poi il 5-6-7 agosto ci saranno nuove limitazioni serali mentre dall’8 al 10 agosto la metro C garantirà un servizio regolare.

Nuove interruzioni serali alle 21 dall’11 al 14 agosto con bus sostitutivi MC e MC3. Dal 15 al 24 agosto il servizio sarà regolare, con ultime corse alle 23.30 nei giorni feriali e all’1.30 nel fine settimana. Dal 25 al 29 agosto tornerà la limitazione serale mentre il 30 e il 31 agosto è prevista una nuova chiusura totale.

Dal 1° al 7 settembre la metro C opererà un servizio regolare ma di nuovo la linea sarà sospesa per una settimana dall’8 al 14 settembre. Poi i giorni seguenti, dal 15 al 19 settembre, il servizio sarà operativo senza limitazioni e ci sarà una nuova chiusura nel fine settimana del 20 e 21 settembre. Infine, dal 22 settembre la linea C tornerà a funzionare regolarmente.

Insomma, a causa dei lavori sulla linea C nelle prossime settimane ci saranno limitazioni e sospensioni che è bene segnarsi se si usufruisce di questo servizio, in modo da conoscere anche i mezzi alternativi per spostarsi a Roma senza problemi.