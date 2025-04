Tre pizzerie romane assolutamente da provare a Roma

Se “God Save the queen” inneggiano i britannici, io non posso che dire “Go(o)d save the pizzeria“! Tre pizzerie romane baluardo della croccantezza avanguardista capitolina.

A Roma la pizza è una cosa seria. Dall’Appio Latino a Centocelle, passando per Trastevere, per riscrivere le regole della pizza tonda romana, con rispetto per la tradizione e sguardo verso il futuro. La nuova generazione di pizzaioli ha trasformato la capitale in un vero e proprio laboratorio in continua evoluzione. La tradizione viene riletta in chiave contemporanea, senza mai perdere l’identità romana.



Talmente croccante e sottile che scrocchia solo a guardarla.

La nuova pizza romana racconta la città come è oggi: una Roma che sa cambiare restando sé stessa. Una città dove anche le forme tonde in tavola diventano arte. Un’arte in grado di rinnovarsi, senza perdere il colore della tradizione sullo fondo: l’allegria, la chiacchiera, il forno a vista e la birra artigianale bevuta al bancone con gli amici dopo il lavoro.



Tra i maggiori esponenti della croccantezza avanguadista capitolina, vi suggerisco tre indirizzi da non perdere. Tre pizzerie che parlano romano, pensano contemporaneo e impastano infinite sfumature di croccantezza: A Rota, L’elementare e 180g Pizzeria Romana.

A ROTA – PIZZERIA ROMANESCA

Nel cuore dell’Appio Latino, A Rota è l’essenza della semplicità romana verace.

Qui la pizza è quella di sempre: sottile, croccante, stesa al matterello e cotta nel forno a legna. Ma cambia la prospettiva: gli ingredienti sono selezionati con cura e ricercati.



Sami El Sabawy guida il forno che arde con un cuore popolare e una mano precisa. Qui la romanità si sente e non te lo fa pesare.

L’ambiente è quello che cerchi quando vuoi stare bene: piastrelle, banco a vista, birra artigianale e nessuna posa.

È la pizzeria di quartiere che non ti tradisce mai. E ogni tanto, ti sorprende.

Profilo Instagram @arotapizzeria

L’ELEMENTARE

Quattro sedi: Trastevere, Tuscolano, Testaccio, San Giovanni. L’idea è una sola e semplice: ripartire dalle basi, dall’elementare, appunto, e farlo bene per poi giocarci sopra.

L’elementare parte dell’impasto – maturato tra le 24 e le 36 ore – e ci costruisce sopra un nuovo stile della pizza romana. La base è la scrocchiarella, ma i condimenti sono piatti veri da trattoria evoluta: amatriciana, saltimbocca alla Romana, agnello e carciofi, porchetta e miele.



Un equilibrio costante tra il vecchio e il nuovo, dove ogni ingrediente è pensato e ogni topping ha una storia. Ogni fetta racconta l’anima di Roma.

Poi c’è l’ambiente, che sa essere accogliente senza sforzo: casual e accessibile. Una ventata fresca nell’anima gastronomica della capitale.

Profilo Instagram @pizzerialelementare

180 Gr Pizzeria romana

In periferia, lontano dai riflettori del centro, Jacopo Mercuro ha costruito un culto e alzato l’asticella, diventando un vero e proprio ‘livello da superare’. Ha portato gli amanti della pizza nella periferia di Roma, a Centocelle.



Una pizza sottilissima ma mai secca, con impasti pensati al grammo che cambiano consistenza e gusto. Le farciture raccontano la voglia di sperimentare di Jacopo, nel menù trovi pizze con la lingua in salsa verde, patate affumicate, porchetta e cicoria. Ogni combinazione è frutto di studio e passione. A 180g la banalità non passa dalla porta d’ingresso.

È gastronomia popolare che ha l’ambizione di diventare leggenda, restando autentica.

Profilo Instagram @180grammipizzeriaromana

Tre pizzerie, un solo messaggio

A Roma basta poco: un forno acceso, una base una fina, e un’idea chiara in testa.

A Rota ti accoglie col sorriso, L’Elementare ti dimostra che la semplicità è una scienza, 180g ti fa capire che ogni singolo grammo conta.



La pizza romana non ha bisogno di trasformarsi. Le basta essere sé stessa: vera, croccante, contemporanea.

Roma ci ricorda che anche le cose semplici possono diventare arte, se fatte con cuore, testa e quella voglia di osare che solo certi pizzaioli sognatori hanno.

Perché alla fine, tra una fetta e l’altra, questa città rimane sempre bellissima nella sua croccante vivacità.



