Rearm Europe e M5S: la verità dietro una manifestazione che non smuoverà nulla

Nei giorni scorsi si sono registrate migliaia di persone in piazza per la manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle contro il riarmo dell’Unione Europea. Più precisamente contro il folle piano detto Rearm Europe, voluto da Ursula von der Leyen, vestale dei mercati cosmopoliti, sacerdotessa dell’ordine liberista. Una manifestazione indubbiamente partecipatissima, che segnala una volta di più come gli italiani non vogliano affatto la guerra e il riarmo dell’Europa.

I dati parlano chiaro, come si suol dire. Novantaquattro italiani su cento sono, ad oggi, contrari all’invio di soldati in Ucraina, a immolarsi al fronte per l’industria bellica e per il nichilismo dell’Unione Europea. Tempio vuoto che santifica il turbocapitalismo finanziario e il nichilismo della cancel culture.

Condividiamo pienamente le ragioni della manifestazione, ma ci pare ancora poco. Di più, ci pare che la manifestazione si sia attestata su posizioni decisamente troppo blande e generalgeneriche, a tratti proprie dell’anima bella di hegeliana memoria.

Dire che si è contro il riarmo dell’Europa è indubbiamente condivisibile, ma non basta. Bisogna essere decisamente più radicali e dire apertamente che questa guerra è voluta dall’Occidente contro la Russia di Putin, colpevole di non genuflettersi all’ordine mondiale liberale atlantista. Bisogna davvero avere il coraggio di dire che questo è il folle approdo di anni e anni di accerchiamento della Russia, prodotto dalle sciagurate politiche della Nato e della civiltà dell’hamburger, alla quale, lo ricordiamo, l’Unione Europea è organica alla stregua di una colonia senza dignità.

Bisognerebbe per questa ragione manifestare a favore dell’uscita immediata dell’Italia dalla Nato e dall’Unione Europea, cosa che, ça va sans dire, il Movimento 5 Stelle ormai si guarda bene dal fare. Anzi, l’ambiguità della manifestazione sta proprio tutta nel fatto che il Movimento 5 Stelle, per un verso, è contrario giustamente al riarmo dell’Europa, e per un altro verso ha da subito condannato univocamente la Russia di Putin, schierandosi dalla parte dell’Ucraina, senza avere la benché minima contezza dei reali rapporti di forza e di quali siano le autentiche cause di questa sciagurata guerra che, lo ricordiamo, è la guerra dell’Occidente, anzi dell’Uccidente liberal-atlantista, contro la Russia di Putin.

Ecco perché occorrerebbe battersi apertamente per un mondo multipolare, cosa che nemmeno lontanamente passa per la testa del Movimento 5 Stelle, che si limita a sventolare bandiere arcobaleno e a invocare il fatto che l’Europa non deve riarmarsi.

Clamorosa, oltretutto, è stata la presenza sulla piazza contraria al riarmo di una delegazione, così è stata definita, del Partito Democratico. Quel partito che finora, non meno delle destre liberiste, si è strenuamente battuto per il riarmo dell’Europa e per l’opposizione totale alla Russia di Putin. Basti anche solo ricordare il fatto che oggi molta parte dello stesso Partito Democratico si è trovata più volte nelle piazze dette per l’Europa, prima a Roma e poi a Bologna.

Piazze che abbiamo definito demenziali, le piazze originariamente convocate da Michele Serra. Piazze che, come è noto, si battono per il riarmo dell’Europa e insieme chiamano pace la guerra e cantano Bella ciao mentre invocano il folle piano Rearm Europe. Come non mi stanco di dire, Orwell era davvero un dilettante.



