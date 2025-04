“Altro che Piano Marshall, il PNRR non è certo gratis”| Con Antonio Rinaldi

Dalla storia economica italiana, al peso dei tassi di interesse, passando per la questione del PNRR. In diretta su “Un Giorno Speciale”, il Prof. Antonio Rinaldi ha toccato alcuni dei temi più dirimenti della politica economica italiana e europea.

L’economia comprensibile per tutti, anche per le ‘casalinghe di Voghera’ – Questo è lo spirito con con cui l’ex parlamentare, ospite di Fabio Duranti, è entrato nel vivo di alcune delle tematiche più delicate delle ultime settimane, ma non solo.

La gestione del PNRR, e i suoi ritardi, è in tal senso uno degli esempi più evidenti. La distribuzione dei fondi, così come i piani programmatici inerenti alla loro spesa, sono oggetto di grandi controversie e disaccordi, anche fra le principali forze politiche. Nella giornata di ieri, in un’audizione, la Corte dei Conti ha sottolineato nuovamente la necessità di un accelerazione nei ritmi di elaborazione e attuazione dei progetti economici.

“La necessità di procedere ad una accelerazione della spesa per gli interventi resi disponibili (con il PNRR ndr), nonché l’emergere di nuove esigenze congiunturali non possono e non devono far abbandonare (o ridurre) quello che era l’obiettivo principale dello stesso Piano: contribuire alla modernizzazione del Paese rafforzandolo rispetto alle crisi cui è stato finora esposto“.

Altro tema dirimente è quello legato alla paura dei mercati di una possibile recessione, e il conseguente aumento dei tassi di interesse in merito ai titoli di Stato. Si tratta evidentemente dell’ennesimo episodio che, inevitabilmente, conferma ulteriormente l’inesorabilità del processo di iper-finanziarizzazione dell’economia mondiale. Tanto nel settore privato, come in quello della competizione internazionale, la forbice di risorse fra la maggioranza e l’élites (ristrettissima) si è sempre più ampliata.

Non solo il PNRR – Rinaldi: “Se l’Italia governasse una propria moneta, sarebbe più semplice gestire il suo debito”

A riguardo, fra passato e presente, il Prof. Rinaldi ha delineato il quadro esatto di queste due fattispecie.

“L’Italia, grazie al Piano Marshall, nel dopo guerra si è trasformata nella quarta potenzia industriale in assoluto. Occhio: il PNRR non è la stessa cosa. I soldi americani erano gratis; questi dovremo darli indietro. Bisogna sapere la storia. Gli italiani, quando vogliono, sanno rimboccarsi bene le maniche: abbiamo delle piccole imprese straordinarie“.

Sulla questione degli interessi (e della loro incidenza): “La situazione difficile del nostro paese dipende sì dagli interessi. Ma questo è acuito dal fatto che non governiamo una propria moneta, che potrebbe gestire meglio il nostro debito“

