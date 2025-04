Situazioni infortunati in Serie A: due big nei guai, ma qualcuno può sorridere

Con l’avvicinarsi delle fasi decisive della stagione, molte squadre di Serie A devono fare i conti con assenze importanti. Siamo al giro di boa e le big si preparano a concludere la stagione nel migliore dei modi. C’è chi è ancora in corsa nelle coppe europee, come Lazio e Inter, chi dovrà concentrarsi esclusivamente sul campionato per acciuffare i posti buoni per l’Europa che conta.

Tutti gli indisponibili squadra per squadra

Atalanta

Charles De Ketelaere: Lesione del muscolo fasciale dell’adduttore; rientro previsto per fine aprile.



Sead Kolašinac: Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno; stagione finita.



Scalvini: Infortunio alla spalla; stagione finita.



Scamacca: Lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale; stagione

Inter

Dumfries: distrazione del bicipite femorale; da valutare



Zielinski: distrazione del gemello mediale; rientro inizio maggio

Juventus

Bremer: lesione del crociato – Stagione finita

Cabal: lesione del crociato – Stagione finita

Gatti: frattura composta della diafisi del perone – Rientro inizio maggio

Koopmeiners: problema muscolare – Da valutare

Mbangula: sovraccarico muscolare alla coscia – Da valutare

Milik: problema muscolare – Stagione finita

Perin: affaticamento al retto femorale – Rientro metà aprile

Bologna

Calabria – Distorsione alla caviglia – Rientro fine aprile



Casale – Problema alla spalla – Da valutare



Ferguson – Lesione retto femorale – Rientro fine aprile



Skorupski – Lesione adduttore – Rientro fine aprile

Como

Dossena – Lesione crociato anteriore – Stagione finita

Empoli

Anjorin – Problema fisico – Da valutare



Haas – Lesione parziale crociato – Stagione finita



Ismajli – Lesione bicipite femorale – Rientro metà aprile



Kouamé – Lesione crociato anteriore – Stagione finita



Maleh – Operato legamento collaterale – Stagione finita



Pellegri – Rottura crociato anteriore – Stagione finita



Sazonov – Lesione distrattiva crociato – Rientro metà aprile



Zurkowski – Operato ginocchio – Stagione finita

Fiorentina

Bove – Aritmia cardiaca – Tempi indefiniti



Colpani – Lesione – Rientro metà aprile



Gosens – Edema osseo – Rientro fine aprile

Genoa

Ahanor, Bani, Cornet – Rientro inizio aprile



Cuenca, Malinovski – Da valutare



Matturro – Rientro metà aprile

Lazio

Ibrahimovic – Stiramento – Da valutare



Nuno Tavares – Lesione adduttore – Rientro fine aprile



Patric – Operato alla caviglia – Stagione finita

Lecce

Gonzalez – Problemi cardiaci – Tempi indefiniti



Jean, Marchwinski – Lesione crociato – Stagione finita

Monza

D’Ambrosio, Izzo, Keita Balde, Zeroli – Da valutare



Pessina – Operazione – Stagione finita

Napoli

Buongiorno – Tendinopatia adduttore – Rientro fine aprile

Parma

Benedyczak – Caviglia – Rientro fine marzo



Cancellieri – Rientro inizio aprile



Charpentier – Tendine d’Achille – Stagione finita



Kowalski – Crociato – Rientro aprile



Mihaila – Lesione muscolare – Rientro fine aprile



Osorio – Ernia discale – Da valutare

Roma

Abdulhamid – Bicipite femorale – Rientro metà aprile



Dybala – Tendine semitendinoso – Stagione finita

Milan

Emerson Royal – Lesione polpaccio – Rientro fine aprile



Gimenez – Contusione addominali – Rientro metà aprile



Loftus-Cheek – Appendicite – Rientro inizio maggio



Maignan – Trauma cranico – Da valutare



Walker – Frattura gomito – Rientro fine aprile

Torino

Lazaro, Vlasic – Da valutare



Schuurs – Operato al ginocchio – Tempi indefiniti



Zapata – Lesione crociato e menischi – Stagione finita

Udinese

Davis, Zemura – Da valutare



Sanchez, Sava – Rientro metà aprile



Thauvin – Rientro inizio aprile



Touré – Crociato – Stagione finita

Venezia

Maric, Sagrado, Schingtienne – Da valutare



Stankovic – Tendine rotuleo – Rientro maggio



Svoboda – Crociato – Stagione finita

Verona

Harroui – Crociato – Stagione finita



Niasse – Bicipite femorale – Rientro metà aprile



Suslov, Tengstedt – Lesioni muscolari – Rientro fine aprile