Lo si era detto fin dall’emersione dei primi casi di positivi detti illustri: questo è un virus “democratico”, cioè che colpisce indistintamente tutte le classi sociali e lavorative. E negli ultimi giorni i casi di imprenditori, personaggi dello spettacolo e dello sport che hanno contratto il virus ne sono la conferma.

Ad essi si somma ora, come anche accaduto nei mesi di primavera, un tampone risultato positivo all’interno del Parlamento. Appartiene alla deputata di Forza Italia Elvira Savino, che attraverso un post su Facebook ha condiviso la notizia personale: “Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19”.

La parlamentare ha anche espresso il suo malcontento “per non poter vicino a mio figlio” ed il suo rammarico “per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale”. Per conoscere più approfondita i dettagli della sua esperienza, Luigia Luciani e Stefano Molinari hanno intervistato l’Onorevole “azzurra”.

Ecco l’intervento di Elvira Savino a “Lavori in Corso”.

Condizione attuale

“Sono un po’ stanca. Ho mancanza di olfatto e gusto, che sono sintomi tipici di questo virus. Però, per il resto, tutto bene”.

Tampone o sierologico?

“Sconsiglio a chi sta tornando dalle vacanze di fare il sierologico. Dà tanti falsi negativi, fate direttamente il tampone. Per chiunque sia rientrato da fuori sarebbe corretto fare un accertamento. Io avevo fatto il sierologico per precauzione, che mi aveva dato risultato negativo.

Poi nelle ore successive ho iniziato a percepire qualcosa di strano. Allora mi sono insospettita, mi sono isolata e il giorno dopo ho fatto il tampone: positivo”.

Elementi di casualità nei contagi

“E’ chiaro che bisogna continuare a seguire le prescrizioni, adesso più che mai. Però io sono stata a contatto diretto costante con il mio fidanzato e non l’ho contagiato. Quindi, il contagio ha anche un elemento di casualità.

