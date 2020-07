Gianfranco Vissani, chef stellato, non ha avuto peli sulla lingua in questo periodo di forte crisi per la ristorazione causata dall’emergenza sanitaria. Sul tavolo degli imputati soprattutto il Governo di Conte, accusato di non aver dato agli italiani gli aiuti necessari. Mentre i lavoratori del pubblico sono stati tutelati, non è stato lo stesso per gli altri.

Ne ha parlato con Francesco Vergovich in diretta a ‘Un giorno speciale’. Ecco cosa ha detto.

“Quei cogl***i scrivono… ma le tasse le pago io, non loro!” ► Vissani furioso con il Governo in diretta

“La gente vuole sentirsi dire quelle cose che il Governo non gli dice. Io sono apolitico, non faccio politica e non mi interessa il Governo. Sono un uomo pulito dentro. Ma ho avuto problemi quando quei co****ni scrivono, le tasse le pago io, non è che me le pagano loro. Non è un problema, però questo è il mio paese e lo voglio difendere con tutti i denti. Ci devono aiutare. Conte non lascerebbe indietro nessuno? Invece ha lasciato fuori più del 40% della popolazione in Italia. La gente ha continuato a prendere gli stipendi statali… i grandi gruppi statali – Regioni, Province – prendono tutti i soldi e noi non prendiamo niente”.

