Processo alla Lazio: il crollo di una squadra che non si regge in piedi

Dario Marcolin

Secondo me il problema della Lazio, di cui sicuramente avete già parlato, nasce anche da un’analisi fisica. Sono passati tre mesi dopo il lockdown ed è partito un altro campionato. La Lazio sembra quella che fisicamente ha fatto più fatica di tutte. Ho fatto la telecronaca della partita contro il Milan e lì sono andati in difficoltà, più che tecnica, anche fisica. Dal mio profilo questo aspetto è in cima alla lista delle varie problematiche che ha avuto la Lazio in questa ripartenza. Perché, come diceva Furio Focolari, non è che una squadra dopo 21 risultati utili consecutivi riparte dopo tre mesi e non sa più fare le cose. Le cose le sa fare, solo che non è accompagnata dalla condizione atletica. Ieri ho fatto la telecronaca del Verona: il Verona vola. Fisicamente queste sono squadre, come il Milan stesso, che hanno una gamba diversa.

Nessuno prima aveva davanti un modo per poter organizzare dodici partite in un periodo caldo della stagione. Saranno state fatte valutazioni, però qualcosa che non torna c’è. Ovviamente, quando ti trovi quattro sconfitte in sei partite, è grave. La Lazio volava prima, adesso trovi giocatori che si trovano davanti un muro. Poi c’è un aspetto psicologico da valutare. La Lazio l’ultima sconfitta l’aveva fatta a fine settembre. Si è ritrovata al 24 giugno a perdere con l’Atalanta. Se contate erano 8 mesi che a Formello non si affrontava una settimana con la sconfitta. Quando vinci la settimana va da sola tranquilla. Quando invece ti trovi di fronte problemi da risolvere viene fuori un po’ tutto. Secondo me i primi a saperlo sono stati i giocatori che non si sono più ritrovati quello sprint. Ormai giochi ogni tre giorni e in allenamento non puoi modificare nulla.