Attilio Fontana, Governatore della regione Lombardia, è indagato per “frode in pubbliche forniture” dalla Procura di Milano. Il punto cruciale sarebbe appunto il conflitto d’interessi riguardo la fornitura di camici da parte Dama Spa di Varese di 75.000 camici all’ente pubblico.

Tale società è di proprietà del cognato di Fontana, Andrea Dini, e del 10% della moglie di Fontana e ha avuto un ruolo importante durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria. La vicenda è stata ulteriormente amplificata e portata alla luce da un’inchiesta di Report, il programma di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci.

A “Un giorno speciale” Francesco Vergovich intervista il conduttore e giornalista per capire al meglio la questione e le varie dinamiche celate dietro.

La posizione scomoda di Attilio Fontana

“Tale posizione è stata accentuata a causa nostra. Noi di Report anticipammo la vicenda della fornitura dei camici che la regione aveva assegnato con negoziazione diretta alla DAMA SPA, società di riferimento del cognato del governatore Fontana. Noi eravamo venuti a conoscenza di questa anomalia. La cosa che ci aveva sorpreso era che il fatto che, a fronte di una donazione, abbiamo visto una certa difficoltà nel parlarne.

L’anomalia della vicenda è che il 16 aprile, con negoziazione diretta vengono assegnati, con una fornitura, di 500 mila euro di camici alla società del cognato del Governatore Fontana. Però all’inizio viene emessa una regolare fattura quindi non si parlava di donazione. Solamente il 19 maggio viene espressa telefonicamente da Dini di trasformarla in donazione.

Le contraddizioni sul bonifico

Che cosa è successo? Secondo i magistrati c’era il sentore che, per via delle nostre interviste e della nostra presenza di Report nella regione, questa fornitura si è trasformata in una donazione.

A fronte di questa situazione c’era il sospetto di un bonifico, dai conti svizzeri di Fontana verso la società del cognato, non andato a buon fine.

Se tu, Attilio Fontana, hai a cuore la sanità e beneficenza mi spieghi come concili questo tuo animo con i 5 milioni (probabilmente) sottratti al fisco che sono nei paradisi fiscali? Quei soldi sono il frutto del mancato versamento e contribuzione al welfare, all’istruzione e alle cure sanitarie. Se mancano delle terapie intensive alla sanità pubblica è anche perché c’è qualcuno che evade. Come concili queste due anime?“

