A tu per tu con una star dei social: Gianluca Vacchi. Conosciuto in tutto il mondo per le sue avventure, perfetto mix di stile e spregiudicatezza tutto documentato con gli immancabili video sul suo profilo Instagram, l’influencer racconta ai nostri microfoni passato, presente e futuro della sua vita spericolata.

Ripercorre la sua fase giovanile caratterizzata dalla passione per gli sci e quella confessione da rivelare a voce bassa per non far storcere il naso ai cultori del passato: “Da giovane ero più forte di Alberto Tomba“. Riguardo al presente svela la sua condizione fisica dopo il passaggio al veganesimo e il suo stato d’animo in attesa di abbracciare il suo primogenito.

Ad ospitare le narrazioni di Gianluca Vacchi, presenti in studio Enrico Camelio e Francesco Di Giovambattista.

Ecco l’intervista a Gianluca Vacchi a “Food Sport”.

Passaggio al veganesimo

“Ho cominciato 6 mesi fa, quanto basta per essere al punto di non ritorno. Non sono un’estremista, né un’assolutista, però penso che nella misura in cui uno si vuole bene deve provare a nutrirsi nel modo migliore possibile. Mi trovo meglio e mi sento molto più leggero. Sono più scattante, probabilmente ho anche le arterie più pulite”.

Aspettando Vacchi Junior

“Ho avuto la fortuna di conoscere una donna d’altri tempi, con la quale ho scelto razionalmente di voler fare un figlio. Ho fatto di tutto nella mia vita, ho 52 anni, era ora”.

Più forte di Alberto Tomba?

“E’ la verità. Fino ad un certo punto è stato così. In età giovanile io ero più forte di Alberto Tomba. Alberto è pure un mio caro amico. Ho passato moltissimo tempo con lui. Era molto divertente, si è meritato tutto quello che ha fatto. Dieci anni al vertice”.

Gestione della cosa pubblica

“Io sono un soggetto apolitico. Ma credo che bisognerebbe investire un po’ più sul futuro rispetto alla critica attuale. Certo, in questo c’è una responsabilità da parte di chi ha governato. Il flusso di denaro assistenzialista non è arrivato nella misura e nei tempi che erano state promesse.

Se l’Italia è in una situazione dove ci sono poche risorse e tante problematiche è perché ci sono stati 30 anni di inefficienza gestionale politica.

La mia compagna è cittadina americana: dopo 15 giorni dall’inizio del lockdown lei e la sua famiglia hanno ricevuto 1200 dollari a testa, immediatamente. A noi va in crash il sito dell’Inps, quella è l’unica cosa sbagliata”.

