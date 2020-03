De Luca accusa il Governo, il Governo accusa l’Europa e così via finché il cerchio del j’accuse non si ripete con snervante continuità. Nel mentre alcune persone perdono i propri cari, e poco importa che siano “solo i nonni”, dato vero solo in parte.

“Permanendo questa nullità di forniture non potremo fare altro che contare i nostri morti“, scrive il governatore della Campania in un allarmante lettera diretta al Premier, al Ministro della Salute e al Ministro del Sud.

Una voce, quella di De Luca, che non rinuncia a prendere toni più accesi, ma che in questo caso suona tristemente allarmata e conscia del pericolo reale che regioni molto meno all’avanguardia della sanità della Lombardia stanno correndo.

Un pericolo reale anche secondo il Prof Enrico Michetti, direttore della Gazzetta Amministrativa, dovuto alla staticità e all’incapacità di previdenza di una classe politica che si trova lì anche per questo.

225 ventilatori e 621 caschi “C-PAP” richiesti: “Non è arrivato nulla“, scrive De Luca nella lettera.

Da qui scaturisce l’interrogativo del Prof Michetti: “Dunque l’unica protezione che può dettare il Governo sarebbe: statevene a casa perché la sanità non esiste?“

