Como – Roma, Ferrajolo “A botta calda”: “L’arbitro ha rovinato la partita, il rosso è stato precipitoso”

La Roma in dieci uomini torna da Como con un pareggio a reti inviolate. Un punto importante, vista l’espulsione di Malen a inizio secondo tempo, che ha compromesso la partita della squadra di Gasperini. Il commento della partita è affidato come sempre al Pres. Luigi Ferrajolo: “L’arbitro ha rovinato la partita, il rosso è stato precipitoso. Chiaro che il giocatore prende la gamba dell’avversario ma non va per fargli male. Una partita che era bellissima, con prevalenza della Roma, è stata cambiata da una decisione precipitosa. La Roma è stata comunque straordinaria, tanti complimenti anche a Gollini che non giocava da due anni. Sappiamo che Malen non è un killer. La classica partita dove non c’è un migliore in campo, hanno giocato tutti dando il massimo.

La difficoltà 10 contro 11 ha fatto vedere ancora di più questo atteggiamento. Ho criticato Dybala nel primo tempo, ma quello che ha fatto nel secondo tempo non credo lo abbia mai fatto in carriera. Ha capito il momento della squadra e si è messo a disposizione. Molina era stato opaco ma nel secondo tempo è venuto fuori. Nessuno è bocciato. Un pareggio che se la ROma resta in 11 poteva essere anche una vittoria. Esce più forte di prima comunque questa Roma” .