Gollini 7

La prima occasione per il Como lo costringe a rompere subito il ghiaccio ed è un bene, perché inaugura una serie di uscite basse che infondono sicurezza al reparto. Poi parà anche altro. Diciamo la verità: ha fugato parecchi dubbi, ora serve la conferma.

Mancini 6,5

Inizia con un disagio su un rimpallo che sarebbe potuto costare caro, poi ritrova forza e carisma nei duelli individuali.

N’Dicka 7

Partita da leader, anche e soprattutto nel serrare le maglie dei compagni attorno alle sue zolle di competenza. Finisce con una serie di respinte in fase contraerea, anche sui rimbalzi.

Hermoso 6+

Esce quando comincia a soffrire troppo le linee di passaggio della trequarti comasca palla a terra. Prima, anche lui aveva offerto una serie di letture preventive caratterizzate da buone scelte di tempo.

Molina 6+

Piace per il sacrificio nella seconda parte, come ogni suo compagno. Prima, aveva alternato fasi compassate a strappi più significativi nell’aprire la manovra sul suo lato.

Koné 6,5

Tandem da muraglia cinese con De Roon in linea mediana, scaricando il contachilometri in modo meno appariscente rispetto ad altre volte.

De Roon 7+

Viva la diga.

Wesley 6,5

Era da espellere? Ci resta il dubbio, ma questo non sminuisce una partita ad alta intensità, con soglia di sacrificio crescente e un duello spinoso con Diao.

Dybala 6,5

Forse il voto più complicato da attribuire: manca un’occasione enorme di sinistro, somatizza ancora e di nuovo la ricerca della porta, poi però si adatta a fare il geometra svestendo i panni dell’architetto, per poi finire con piglio essenziale da carpentiere.

Pellegrini 6,5

Entra con alta soglia di sacrificio, gamba brillante, nitida gestione della palla e riconoscendo subito il profumo della porta. Quasi un nuovo acquisto.

Malen 4,5

L’entrataccia da rosso diretto pesa sul giudizio, c’è poco da fare. Sullo sviluppo dell’azione incriminata vorremmo, però, rivedere qualcosa. Prima, ci era piaciuto per un paio di strappi, tra l’altro meritevoli di essere accompagnati meglio dai compagni.

Soulé 6+

Deve ricostruire la partita che aveva intenzione di fare e si adatta, a cominciare dalla corsa.

Balerdi 6,5

Ci sta sempre bene quando c’è da serrare gli spazi, con la rapidità che ha.

Rensch 6

Tatticamente utile in un finale da gestire.

Lulli SV

Pisilli SV

Gasperini 7

La Roma nel primo tempo evidenzia una superiorità che le fa meritare il vantaggio che Dybala e Malen sprecano. Nel secondo, con De Roon timoniere lucidissimo ed energico, la squadra governa il caos nel momento in cui il coefficiente di difficoltà si alza a livelli esponenziali. Innalzare in questo modo la propria soglia d’autostima vale più di tre punti.