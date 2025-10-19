A dire che il vaccino anti Covid non impedisse il contagio si fa peccato. Questo negli anni della pandemia. Ma una volta scoperto, anche tramite studi internazionali, che la trasmissione del virus non viene bloccata dall’inoculazione? “Si sapeva già”, si sono affrettati a scrivere, sia i cosiddetti fact checkers, che le stesse autorità. Eppure, dai politici il messaggio, sia sul vaccino che sul successivo Green Pass, era proprio quello: la garanzia di “non ritrovarsi tra persone contagiose”. A novembre 2023 l’EMA stessa ha poi confermato: “Avete ragione nel sottolineare che il vaccino COVID-19 non è stato autorizzato per prevenire la trasmissione da una persona all’altra”. Nonostante questo, l’avvocato Renate Holzeisen ci racconta in diretta cosa succede oggi in Trentino Alto Adige, dove forse qualcuno non ha letto la lettera dell’EMA.