Non mangiatelo! Allerta del Ministero della Salute: richiamato un prodotto fresco ed estivo

Una nuova allerta alimentare riguarda questa volta un prodotto fresco ed estivo, molto amato, richiamato dal Ministero della Salute. Ecco perché non mangiarlo.

In molte zone d’Italia le temperature piacevolmente primaverili stanno spingendo tante persone a conservare cappotti, piumini e sciarpe, per tirare fuori spolverini leggeri e occhiali da sole. Effettivamente anche dal punto di vista alimentare, il caldo si sta facendo sentire e quindi sempre più persone optano per alternative leggere da mangiare.

Ma bisogna fare attenzione a consumare questo prodotto fresco ed estivo molto amato perché il Ministero della Salute l’ha richiamato dal mercato per un motivo molto serio. Ecco di quale si tratta e perché non mangiarlo.

Il prodotto fresco ed estivo richiamato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte della catena discount Aldi di un prodotto fresco ed estivo molto amato, specie ora che le temperature stanno diventando piacevolmente più alte. È un formaggio molto gradevole che si può gustare da solo o nelle insalate.

Il prodotto oggetto del richiamo è infatti il primosale senza lattosio a marchio Bonlà, venduto in confezioni da 200 grammi, con numero di lotto 313227 e data di scadenza 04/06/2025. È stato prodotto dall’azienda Caseificio Longo Srl per Aldi. Il motivo per cui questo prodotto estivo e fresco è stato richiamato dal Ministero della Salute è serio perché, pur trattandosi di un prodotto senza lattosio, in realtà la presenza di lattosio è in quantità superiore a quanto dichiarato in etichetta.

La catena Aldi ha fatto sapere che il prodotto è stato in vendita fino al 15/05/2025, quindi diverse persone potrebbero averlo comprato prima. In questo caso si consiglia, a scopo precauzionale, di non consumare il primosale senza lattosio Bonlà facente parte del lotto richiamato, se si è intolleranti al lattosio. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato, possono restituirlo al punto vendita Aldi in cui l’hanno acquistato per ricevere un pronto rimborso, anche senza presentare lo scontrino.

Chiunque voglia ulteriori informazioni sulla situazione, può contattare il servizio clienti Aldi al numero 800 370370 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. In ogni caso, se si ha un’intolleranza al lattosio, è bene non consumare il prodotto del lotto richiamato dal Ministero della Salute, perché si potrebbero avvertire degli effetti collaterali, anche gravi.