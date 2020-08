Tra artisti e personaggi dello spettacolo, non sono in molti ad essersi schierati in questo mare magnum di opinioni sulla situazione di emergenza. L’Italia dell’arte, a differenza del resto del mondo, sembra starsene più in disparte quando si tratta di prendere posizione sui fatti di attualità. A dirlo è l’ex gieffina Daniela Martani che, a differenza di molti colleghi, segue il modello americano e si mette in prima linea per condividere con il pubblico le sue idee ed opinioni.

È quanto ha fatto in passato, portando alta la bandiera della sua scelta di essere vegana, ed è quanto sta facendo adesso, mettendo bene in chiaro quella che è la sua posizione su restrizioni, guanti e mascherine.

Ma quali sono i motivi per cui sono in pochi a manifestare il loro punto di vista su quanto sta accadendo? L’artista lo ha rivelato ai nostri microfoni in questa intervista di Francesco Vergovich e Fabio Duranti. Ecco cosa ha detto.

LA DENUNCIA DI DANIELA MARTANI ► “Se non ti schieri a favore di vaccini e mascherine non lavori!”

“Chi non si allinea al pensiero unico, al sistema, non lavora. Hanno paura di perdere consenso perché sono dei pecoroni. Non hanno capacità di discernimento, di capire per esempio che tutti questi positivi di cui parlano in televisione sono persone sane che non hanno nulla. Sono asintomatici. Ci hanno chiusi perché dicevano che dovevano limitare gli ingressi in ospedale perché non c’erano posti in terapia intensiva, adesso che scusa troveranno per continuare a terrorizzare le persone? Ecco, lo spauracchio del positivo asintomatico.

Le persone del mondo dello spettacolo preferiscono dire ‘mettete la mascherina, seguiamo le regole’ perché fanno tutti parte di multinazionali. Per esempio i musicisti, fanno parte di case discografiche enormi. Gli artisti non si schierano… Anche nella televisione nazionale è difficile che ti invitino: se non ti schieri a favore dei vaccini, a favore delle mascherine, sei un eversivo!”

