Grandissima prova generale in vista della prossima stagione per il NAPOLI che è sceso in campo questa sera sul terreno del GENOA senza tutti e 3 i giocatori di cui più insistentemente si parla come di calciatori in partenza (uno per ruolo). Giocatori che peraltro fanno parte da anni del nucleo storico partenopeo:

KOULIBALY

ALLAN

CALLEJON

Gli azzurri hanno infatti offerto una enorme dimostrazione di forza dominando il campo in lungo a in largo contro i padroni di casa che pure avrebbero avuto assoluto bisogno di almeno un punto dopo il clamoroso successo del LECCE contro la Lazio di ieri sera che aveva fatto ripiombare i Grifoni al terzultimo posto.

Il successo finale per 1-2 va stretto ai partenopei che hanno offerto, soprattutto nel primo tempo, uno splendido palleggio di Sarriana memoria.

A siglare il gol della vittoria azzurra (dopo il gol molto bello di MERTENS allo scoccare del primo tempo pareggiato da GOLDANIGA a inizio ripresa sugli sviluppi di un corner) è stato, finalmente si può dire, Hirving LOZANO: l’acquisto più costoso nella storia della Società di De Laurentiis ha fatto aspettare fino all’8 di luglio prima di riuscire a segnare il suo primo gol vittoria.

Di certo non erano queste le aspettative di società, tifosi… e calciatore stesso, ma chissà mai che queste ultime positive prestazioni non possano essere un buon viatico per la stagione prossima (nella quale, a questo punto, potrebbe essere riconfermato, a dispetto di quanto ormai tutti credevano fino a poche settimane fa).

Ottime le prove a centrocampo di LOBOTKA e ELMAS, due uomini su cui davvero il Napoli può costruire il centrocampo del futuro.

Questo ormai lungo periodo dalle grandissime emozioni per Mister GATTUSO è destinato a proseguire anche nei prossimi giorni, considerando che domenica sera, per la prima volta in carriera da allenatore, dovrà affrontare il suo Milan.

Vittorio de Gaetano

