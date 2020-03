La scienza ha indubbiamente un suo legittimo campo di applicazione e di ricerca. Esso chiede di essere riconosciuto e rispettato nella sua specifica operatività.

La scienza si occupa di porzioni delimitate della realtà e opera secondo una ragione calcolante: insomma, nel suo campo specifico la scienza è insostituibile.

Tuttavia proprio in nome del rispetto che occorre tributare alla scienza, bisogna distinguerla accuratamente da pratiche che nulla hanno a che vedere con essa.

Vorrei a tal riguardo svolgere due considerazioni:

La scienza non può degenerare, come diceva Karl Jaspers, nella superstizione scientifica di chi pensa che il metodo scientifico possa valere in universale, come se tra tutti i saperi la scienza fosse il solo valido.

Vi sono infatti campi in cui la scienza non ha assolutamente nulla da dire: penso all’etica, alla politica, all’estetica o alla teologia.

“La scienza non ha a che fare con la verità, bensì con la certezza”, diceva Hegel. Può dimostrare la certezza del punto dell’ebollizione dell’acqua, ma non può discernere sul senso del mondo o su Dio.

Una scienza che pretende di essere il solo sapere valido, cesserebbe proprio per questo di essere scienza e scadrebbe nella superstizione scientifica.

"La scienza dovrebbe procedere per congetture e confutazioni", direbbe Popper, non certo con i dogmatismi che si impongono secondo la forma dell'"ipse dixit".

Emblematiche restano le polemiche di Galileo contro Simplicio e i dogmatici di ogni tempo.

Rispettare la scienza quando si mantiene nel suo campo, dubitarne invece quando pretende di essere il solo sapere valido e non proceda criticamente, ma dogmaticamente.

Come sta accadendo ora, addirittura alcuni scienziati vengono silenziati per legge con il bavaglio e le sanzioni perché portatori di tesi scientifiche differenti da quelle dominanti.

Stiamo paradossalmente assistendo molto spesso al trionfo di una scienza che procede violentemente, occupa il posto vacante della religione e si trasfigura essa stessa in una nuova religione, con i suoi sacerdoti, i suoi riti e la sua inquisizione.

Questa non è più scienza: la scienza procede alla maniera di Galileo, ovvero dialogando, e non punendo il falso, bensì confutandolo scientificamente.

La scienza vera vuole che guardiamo dal cannocchiale per fare esperienza delle cose certe, quella dogmatica si rifiuta di guardare nel cannocchiale e preferisce silenziare le voci non allineate, preferisce la sanzione al dialogo e diviene una religione dell’intolleranza che nulla ha invero a che vedere con la nobile scienza di Galileo e di Newton.

