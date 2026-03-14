Una vittoria in rimonta, una buona prestazione di De Bruyne. Queste le due belle notizie per Conte che conquista tre punti fondamentali per mantenersi saldo al terzo posto in classifica, è la terza vittoria consecutiva. Da segnalare il brutto infortunio di Banda, che nel finale lascia i suoi in dieci e deve essere portato fuori dall’ambulanza. Il giocatore si è accasciato a terra nel finale di partita, per essere prontamente soccorso dai sanitari. Gli aggiornamenti dello staff del Lecce parlano di un giocatore vigile e in buone condizioni.

Il Napoli dovrà comunque registrare la difesa e l’approccio alla partita, visto che solo dopo due minuti su un calcio d’angolo è arrivato il gol di Siebert. Il giocatore del Lecce è rimasto libero di colpire da solo in area, a distanza ravvicinata dalla porta. Hojlund ha segnato anche in questa giornata, resta un punto fermo dell’attacco partenopeo e il secondo ad andare in doppia cifra in questa stagione. Dopo Lautaro a 14 gol c’è lui con 10. Ora il Napoli aspetta lo scontro diretto tra Roma e Como, con la consapevolezza di poter aumentare il margine dalla quinta in classifica.