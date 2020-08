Viviamo ancora assurdamente legati all’economia capitalistica, nel mito fordiano delle grandi linee di produzione, del capitale immobilizzato, e fatto fruttare attraverso lo sfruttamento del lavoratore.

Siamo fermi ancora a delle logiche di ragionamento vecchie di oltre un secolo e mezzo, ancorati a una visione dell’economia che distingue la stessa in mezzi, capitale e lavoro delle imprese.

In quella logica tipica di un’evoluzione post-rivoluzione industriale, aveva un senso puntare sulla massimizzazione del capitale.

I risultati si sono visti e, ai miei occhi, sono distruttivi della società umana.

Quando ho cominciato a dire qualche anno fa che voglio un’Economia Umanistica, la gente non capiva esattamente cosa volessi dire. Ancora oggi tanti non ne hanno assolutamente idea.

Poi cominciato a spiegarlo affermando che voglio distruggere l’economia capitalistica, e mi hanno preso per un pazzo. Soprattutto nei miei ambienti, visto che mi occupo di finanza.

Il fondamento del mio ragionamento è che quelli che vi propongono la novità, le riforme, gli aiuti finanziari, la moneta positiva, semplicemente, non parlano del cuore del problema.

Ragionare sulla moneta o sulla finanza elude il vero problema.

Coloro che vi parlano di tutto ciò, ragionano in modo vecchio di centocinquant’anni.

Continuano a promuovere un’economa di mezzi, capitali e lavoro, non capendo che due di questi sono pleonastici: l’unico indispensabile è il lavoro, è l’uomo. E poi le sue idee, la sua creatività, la sua libertà.

Questa è l’unica cosa che vale la pena salvaguardare.

Ecco il punto di vista di un’economia diversa.

