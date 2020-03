La libera informazione è minacciata da chi vuole imporre autoritariamente il proprio pensiero? Oggi più che mai questo pericolo sembra sempre più reale, ne può essere un esempio quello che sta accadendo al noto blog Byoblu.

Il ‘Patto Trasversale per la Scienza‘ creato da Roberto Burioni, virologo milanese, ha infatti chiesto alla magistratura di oscurare il canale di informazione creato da Claudio Messora. L’accusa? Aver ospitato le tesi esposte dal nanopatologo dott. Stefano Montanari, scienziato di livello internazionale che ha attirato su di se molte accuse negli ultimi anni passati per il suo pensiero in controtendenza sui vaccini.

Siamo di fronte ad un attacco alla libera informazione e al libero pensiero? Perché chiedere la chiusura di un canale d’informazione invece di rispondere con le proprie tesi?

Ecco l’intervista al creatore di Byoblu Claudio Messora su quanto sta accadendo a ‘Un Giorno Speciale’, in compagnia di Diego Fusaro, Fabio Duranti e Francesco Vergovich.

“Dove è l’albo di scienziati con il bollino ‘accreditato’?”

“Noi con Byoblu facciamo informazione da 13 anni, anni di lotta contro il pensiero unico: più informazioni si hanno più si ha democrazia. Tra le centinai di interviste che facciamo, abbiamo “osato” intervistare il dott. Stefano Montanari, uno scienziato nanopatologo, che ha dato le sue impressioni sull’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Alla fine di questa intervista è arrivato un esposto dal ‘Patto Trasversale per la Scienza’ di Roberto Burioni, un’associazione privata di persone che hanno deciso di ‘tutelare’ la scienza come se fosse un monolite granitico. L’AGCOM ha fatto una delibera in cui chiede ai social network di oscurare tutti i video che parlano di coronavirus senza che siano stati girati a intervistati ‘certificati’. Innanzitutto, bisognerebbe che ci spiegassero perché nel 2020 c’è bisogno di fonti accreditate per dire qualcosa, ma comunque dove è l’albo di scienziati con il bollino ‘accreditato’? Dove li troviamo questi scienziati accreditati? E poi accreditati da chi?2.

“Gli piace andare in televisione in quei posti dove nessuno gli fa una domanda al di fuori del copione scritto”

“Per altro il metodo perseguito da Burioni e soci è sbagliato perché – non solo chiedono di sanzionare Montanari – dicono che bisogna oscurare tutti quei canali YouTube che hanno trasmesso interviste a Montanari. Non si limitano a dire che una intervista è deleteria, vogliono oscurare tutto. Come dire che se Canale 5 intervista Burioni e lui dice “in Italia c’è zero rischio di contrarre il coronavirus” allora poi bisogna chiedere l’oscuramento di tutta Mediaset.

Io chiamo Burioni da uno o due anni per chiedergli di venire ospite a Byoblu, non solo non risponde, ma se risponde nega categoricamente di voler essere presente. Si rifiutano di presentarsi in qualunque posto dove possano correre il rischio che gli venga fatta la domanda B. Quella che da Fazio non gli fanno. Gli piace andare in televisione in quei posti dove nessuno gli fa una domanda al di fuori del copione scritto (tipicamente domande da casalinga di Voghera). Quindi rifiutano ogni tipo di confronto. Il problema di oggi non si risolve con gli atteggiamenti alla Burioni in cui si schernisce chi la pensa diversamente, questo radicalizza solo le posizioni all’interno del paese”.

