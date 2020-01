Un Matteo Salvini senza filtri ai microfoni di ‘Lavori in Corso’ da Stefano Molinari e Luigia Luciani.

Il leader della Lega a pochi giorni dal voto in Emilia e Calabria si è detto totalmente fiducioso sui risultati elettorali che potrebbero mettere a dura prova il Governo qualora il verde fosse il colore preponderante.

Qualche parola anche sulla cronaca, visto che Salvini ha parlato in diretta da Bibbiano, un caso anche questi che ha suscitato non poche polemiche e frecciatine da una parte politica all’altra. A proposito di polemiche Salvini è tornato anche sulla vicenda dello spacciatore tunisino.

Ecco l’intervista.

SALVINI IN DIRETTA ► “Gente di sinistra voterà Lega perché non è più rappresentata da PD e da Renzi”

“Bibbiano avrebbe dovuto unirci”

Quando ci sono di mezzo le famiglie e i bambini la politica si dovrebbe unire, non capisco quale sia il senso di questi qui – le Sardine – di venire a Bibbiano a far casino con i tamburi. Io posso stare più o meno simpatico ma a Bibbiano parlano mamme e papà, bambini e nonne… In generale prima di portar via un bambino a una famiglia ci dovrebbero essere prove evidenti.

La polemica del citofono

Era assolutamente richiesto da una di queste mamme di Bologna che ha perso il figlio per overdose e che da anni segnala a polizia e carabinieri. Il problema non è se lo spacciatore è tunisino, il problema è se è uno spacciatore. I tunisini per bene che ci sono in Italia hanno il mio rispetto, quelli che sono in galera non ce l’hanno.

I residenti conoscono per filo e per segno gli spacciatori. L’ho fatto anche oggi a Modena, dove era passato anche Brumotti per diverse segnalazioni e ci sono mamme e ragazze che non possono uscire la sera, gente che urina, gente che ca*a. Lì i politici non li vedono mai.

C’è qualche moralista di sinistra che anche se vado in bagno o a fare la comunione la domenica o a donare il sangue non va bene perché strumentalizzo… quindi con tutto il rispetto di quello che dicono i Fazio, Volo, Santoro, Lerner o Floris mi interessa men che meno, preferisco quella mamma che ha perso un figlio per la droga e combatte contro la droga dalla mattina alla sera. Anche la lotta alla droga dovrebbe unire la politica. Invece di parlare del citofono qualcuno mi dovrebbe spiegare perché in parlamento c’è qualche forza politica che vorrebbe che la droga fosse ancora più diffusa di quanto non è oggi. E’ una follia.

Emilia Romagna

Bonaccini probabilmente non sa che tra le sanità migliori d’Europa ci sono Lombardia e Veneto, dove c’è una sanità pubblica all’avanguardia. Una sanità pubblica e privata è assolutamente utile e salutare. In Emilia hanno chiuso tre punti nascita recentemente in provincia di Parma, Reggio e Modena disastrando tantissime famiglie. Ho parlato con medici che fanno turni di 18 ore.

Se gli emiliani e i romagnoli sono felici di quello che offre il PD da 50 anni lo rivoteranno… io sento in giro tantissima voglia di cambiamento. Io trovo delegati della CGIL e ex iscritti e consiglieri comunali del PD che voteranno Lega, gente che ha votato a sinistra una vita e che rimprovera a Renzi e Zingaretti di non aver più niente di sinistra. La gente che lavora se non si sente più rappresentata dal PD sceglie la Lega. Aumentare l’età per andare in pensione è di sinistra?

Il PD sente che perde e quindi per loro il voto in Calabri o in Emilia Romagna non cambia niente, invece per me cambierà tutto“.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE