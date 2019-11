Disastro Roma e Lazio in Europa League ► Chi ha deluso di più?

Entrambe sul filo del rasoio e più fuori che dentro: le romane tornano nell’occhio del ciclone dopo una settimana da sogno in campionato.

L’Europa League ha subito disilluso l’ambizione di lottare per una stagione dagli obiettivi ambiziosi a causa di due prestazioni antitetiche rispetto a qualche giorno fa, ma anche condite da qualche episodio sfavorevole.

Il peso specifico degli episodi si è fatto sentire eccome: qualche svista arbitrale di troppo per la Roma (che sembra doverci fare l’abitudine ormai), lassismo a gogo della Lazio e due qualificazioni che a stento si poteva immaginare si sarebbero complicate in questo modo.

Ma il lassismo e gli episodi possono effettivamente essere considerati delle buone alibi? Con due gironi così alla portata no, secondo qualcuno; sì invece per chi sostiene che Roma e Lazio non potevano essere più sfortunate in quest’Europa League che per le romane sta già per finire.

Roma o Lazio, quale delle due ha disputato il girone peggiore? Ecco cosa hanno risposto gli esperti

Leggi anche: