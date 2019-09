Roma imbattuta col Sassuolo, ma all’Olimpico qualcosa cambia

7a sfida in Serie A all’Olimpico fra Roma e Sassuolo. La prima senza Di Francesco in panchina.

Gli emiliani non hanno mai vinto eppure possono vantare una curiosa statistica: rientrano tra le sole 4 squadre contro le quali la Roma ha ottenuto un numero di vittorie casalinghe (2) inferiore rispetto ai pareggi (4).

Quali sono le altre 3 squadre contro cui la Roma si trova in questa particolare situazione?

– La prima è ovviamente la Lazio in virtù dell’effetto distorsivo che il derby crea.

– Tra le squadre top è il Milan l’unica ad essere riuscita ad ottenere pareggi a Roma più che sconfitte.

– L’ultima, tra tutto il resto delle squadre che hanno disputato almeno un campionato di Serie A, per un incredibile gioco del destino è la Reggiana, squadra accomunata al Sassuolo per via della città di Reggio Emilia nella quale disputano i loro incontri casalinghi:

PARTITA 1 X 2 ROMA – LAZIO 29 32 13 ROMA – MILAN 24 31 28 ROMA- SASSUOLO 2 4 0 ROMA – REGGIANA 1 2 0

Nelle 6 sfide finora disputate, i risultati esatti verificatisi sono solo 3 (ciascuno, naturalmente, per due volte):

le due vittorie giallorosse sono state entrambe per 3-1 mentre i pareggi sono stati due volte 1-1 e due volte 2-2.

Curioso invece notare come nelle 6 sfide tra Sassuolo e Roma disputate in Emilia la statistica sorrida nettamente ai giallorossi (5 vittorie romaniste e 1 pareggio); il Sassuolo, dunque, non ha mai battuto la Roma in senso assoluto (non solo in trasferta):

DATA PARTITA RISULTATO V X P 10 NOVEMBRE 2013 ROMA – SASSUOLO 1-1 PAREGGIO 30 MARZO 2014 SASSUOLO – ROMA 0-2 VITTORIA ROMA 6 DICEMBRE 2014 ROMA – SASSUOLO 2-2 PAREGGIO 29 APRILE 2015 SASSUOLO – ROMA 0-3 VITTORIA ROMA 20 SETTEMBRE 2015 ROMA – SASSUOLO 2-2 PAREGGIO 2 FEBBRAIO 2016 SASSUOLO – ROMA 0-2 VITTORIA ROMA 26 OTTOBRE 2016 SASSUOLO – ROMA 1-3 VITTORIA ROMA 19 MARZO 2017 ROMA – SASSUOLO 3-1 VITTORIA ROMA 30 DICEMBRE 2017 ROMA – SASSUOLO 1-1 PAREGGIO 20 MAGGIO 2018 SASSUOLO – ROMA 0-1 VITTORIA ROMA 26 DICEMBRE 2018 ROMA – SASSUOLO 3-1 VITTORIA ROMA 18 MAGGIO 2019 SASSUOLO – ROMA 0-0 PAREGGIO

Ciò fa del Sassuolo la squadra di Serie A contro cui la Roma ha disputato il maggior numero di partite senza mai perdere.

Di seguito questa speciale graduatoria (anche qui, curiosamente, al secondo posto appare la Reggiana!):

AVVERSARIA ROMA PRECEDENTI IN A SCONFITTE ROMA SASSUOLO 12 0 REGGIANA 6 0 LECCO 6 0 ANCONA 4 0 CROTONE 4 0 FROSINONE 4 0 LEGNANO 4 0 TERNANA 4 0 BENEVENTO 2 0 CARPI 2 0 PISTOIESE 2 0 TREVISO 2 0

Di converso, la Roma costituisce per il Sassuolo l’unico suo vero tabu, avendo gli emiliani battuto, prima o poi, tutte le altre squadre affrontate in Serie A (eccezion fatta per il Livorno contro cui ha perso sia in casa sia fuori nel suo primo campionato disputato nella massima serie).

La Roma ha iniziato il campionato con 2 pareggi consecutivi per la 7a volta nella sua storia.

Non le accadeva dall’anno prima (1999/2000) e dall’anno dopo (2001/2002) dell’ultimo scudetto.

DATA PARTITA RISULTATO 29 AGOSTO 1999 PIACENZA – ROMA 1-1 12 SETTEMBRE 1999 ROMA – INTER 0-0 26 AGOSTO 2001 VERONA – ROMA 1-1 8 SETTEMBRE 2001 ROMA – UDINESE 1-1 25 AGOSTO 2019 ROMA – GENOA 3-3 1 SETTEMBRE 2019 LAZIO – ROMA 1-1

Prima ancora era successo altre 4 volte (nelle stagioni 1957/1958, 1981/1982, 1984/1985, 1989/1990).

La striscia di X è proseguita solo nel 1984… arrivando addirittura fino alla 4a partita:

DATA PARTITA RISULTATO 16 SETTEMBRE 1984 AVELLINO – ROMA 0-0 23 SETTEMBRE 1984 ROMA – COMO 1-1 30 SETTEMBRE 1984 ATALANTA – ROMA 0-0 7 OTTOBRE 1984 ROMA – SAMPDORIA 1-1

Vittorio de Gaetano

