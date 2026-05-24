Buone notizie per i cittadini in vista del prossimo mese: ecco gli incrementi dell’Inps previsti dalla Legge di Bilancio.

Arrivano splendide notizie per tantissimi pensionati italiani in vista del prossimo mese. Il cedolino di giugno, infatti, sarà caratterizzato per alcune categorie da un incremento previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 199/2025), ma facciamo ulteriore chiarezza e vediamo nel dettaglio a chi spetteranno più soldi.

Come annunciato dall’Inps nel comunicato numero 1269 di metà aprile, si tratta di un adeguamento tecnico e e di una liquidazione degli arretrati che ha come principale obiettivo quello di sostenere il potere d’acquisto delle categorie più fragili. L’aumento di giugno riguarderà i grandi invalidi, quindi soggetti non autosufficienti affetti da cecità bilaterale assoluta, mutilazione di arti, lesioni gravi del sistema nervoso centrale o disturbi neuropsichici che richiedono sorveglianza costante e gli invalidi di fascia media, quindi persone con gravi lesioni del sistema nervoso che pregiudicano l’autosufficienza, amputazioni di arti inferiori o gravi deficit visivi. Per i primi l’aumento sarà di 122 euro, mentre per la seconda categoria parliamo di un aumento di 61 euro.

Non c’è bisogno di presentare alcuna domanda visto che l’Inps provvederà in modo automatico al ricalcolo e al pagamento degli aumenti e degli arretrati per le categorie appena menzionate a partire da lunedì 1 giugno 2026.