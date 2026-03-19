Mollicone-Borrelli: lite referendum in diretta ▷ “Chiedi scusa a Meloni e ai pazienti psichiatrici!”

C’è una recente polemica scatenata da un post social del deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra) contro Giorgia Meloni, pubblicato intorno al 14-15 marzo 2026.



Borrelli ha condiviso un fotomontaggio generato con intelligenza artificiale che ritrae Meloni come una paziente psichiatrica in manicomio, con camicia di forza e sguardo perso, mentre un medico le chiede ironicamente: “E dimmi Giorgia, questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?”.

L’immagine è un attacco satirico alle dichiarazioni di Meloni sul referendum sulla giustizia, dove la premier ha sostenuto che il “No” avrebbe liberato delinquenti gravi.

Reazioni di Fratelli d’Italia

FdI ha condannato duramente il post: il deputato Antonio Baldelli lo ha definito “linguaggio da hater”, non satira politica, chiedendo rispetto nel confronto democratico.

La senatrice Ester Mieli lo ha chiamato “vergognoso”, “discriminazione e bullismo” verso Meloni e chi soffre di disturbi psichici, auspicando scuse da Borrelli e dal suo partito.

Anche il coordinamento napoletano di FdI ha espresso “ferma indignazione”, richiedendo la rimozione del post.

In diretta a Lavori in Corso, il deputato Federico Mollicone ha incalzato Borrelli: “Hai l’opportunità di chiedere scusa pubblicamente“, ma la bagarre si è spostata immediatamente sul referendum.

Nel video l’intervento da Alessio De Paolis e Francesca Pierri.