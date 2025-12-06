Canada, Qatar, Svizzera, queste le tre formazioni che sarebbero nel girone in caso di qualificazione ai mondiali.

Questo sorteggio potrebbe avere il sapore di una beffa. Perché tutti gli impegni con questa nazionale sono facili e difficili. La semifinale di Bergamo contro l’Irlanda la dovremmo vincere, ma non si può mai dire. La beffa potrebbe essere quella di avere il

la nostra nazionale ha tutte le colpe del mondo, aumentano le squadre ma noi rimaniamo sempre fuori. Il Mondiale ha tante squadre, passano anche le migliori terze di questi gironi, il format porta avanti le grandi. Anche quelle nei gironi complicati difficilmente verranno eliminate. Se noi non andiamo, aumentando le squadre al mondiale, è colpa del disastro del nostro calcio.

anche gli irlandesi a Belfast pensano la stessa cosa nostra. Siamo già sicuri di essere lì a giocarci il mondiale. Ieri c’è stato un’ora e 35 minuti di nulla per poi avere un sorteggio. Abbiamo visto l’ego di Infantino e Trump, il calcio non c’entrava nulla. Ci sono alcuni gironi interessanti e altri meno. Ma noi dobbiamo solo pensare alla partita con l’Irlanda del Nord, non esiste altro.