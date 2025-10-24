I dati forniti dalla celebre struttura ospedaliera non mentono: i virus stanno arrivando in anticipo rispetto allo scorso anno

Chiusa la precedente stagione invernale con la soddisfazione di veder diminuiti, rispetto alle tendenze degli ultimi anni, i ricoveri ospedalieri dovuti alle influenze di stagione, le prime rivelazioni diffuse pubblicamente ad un mese esatto dall’inizio della stagione autunnale non lasciano tranquilli milioni di italiani.

La quota di oltre 16 milioni di cittadini della nostra penisola che nel 2024/25 si ammalarono di influenza – con una diversa gravità delle singole situazioni dovute alle differenti fasce d’età – potrebbe aumentare nel corso dell’autunno-inverno 2025/26. Che tecnicamente, per quello che riguarda le aspettative mediche, sarebbe iniziato prima rispetto a delle condizioni climatiche tutto sommato ancora gradevoli.

Il rapporto stilato dall‘Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’ di Roma – un’eccellenza assoluta dal punto di vista della cura e della prevenzione dei soggetti minori – per bocca del professor Alberto Villani, responsabile di Pediatria generale, malattie infettive e DEAI II livello della citata struttura -dev’essere letto con la dovuta attenzione.

Perché la prevenzione, come insegnano ripetutamente i medici, è sempre l’arma migliore a disposizione dei cittadini.

Rhinovirus, virus influenzali e parainfluenzali, adenovirus, enterovirus, virus respiratorio sinciziale. Perfino il Coronavirus nella sua forma ‘modificata’ rispetto alla pandemia che mise il mondo in ginocchio da fine 2019 a tutto il 2021: sono questi i maggiori responsabili delle malattie respiratorie stagionali, quelle che vanno dal semplice raffreddore alla bronchiolite.

I primi dati diffusi, anticipati in qualche modo dalla tendenza mondiale di diffusione dei virus A/H3N2 e B/Victoria comunicata dagli esperti australiani, prefigurano uno scenario davvero da non sottovalutare.

“Stagione pesante”: allarme dal ‘Bambino Gesù’, ecco cosa fare

Al Pronto Soccorso della struttura di proprietà dello Stato della Città del Vaticano i primi casi di sindrome influenzale si sono presentati con circa due settimane di anticipo rispetto al 2024, quando gli accessi totali furono 10.831 con 1.378 ricoveri, di cui 49 in terapia intensiva: esattamente la metà rispetto ai 98 del 2023/24.

Il livello di allerta però, come confermato dalle parole di Villani, si conferma essere sempre altissimo in virtù del precoce ingresso in ospedale dei primi pazienti già affetti da una delle forme di virus sopraelencate.

“Anche quest’anno tutti noi affronteremo una stagione in cui i virus respiratori circoleranno con forza. È fondamentale mantenere elevata l’attenzione: evitare ambienti affollati per i lattanti, rispettare le norme igieniche e vaccinare i bambini contro l’influenza. Le epidemie respiratorie possono determinare picchi di accessi ospedalieri, ma non sempre si tratta di emergenze, purché la situazione venga gestita con tempestività e buon senso“, ha detto.

Gli fa eco Sebastian Cristaldi, responsabile dell’unità DEA II livello. “I genitori devono valutare le condizioni complessive del bimbo, evitando l’uso di farmaci fai-da-te e rivolgendosi al pediatra per una valutazione clinica. Questo è il modo migliore, e quello indicato, per garantire cure sicure e appropriate“.

Il rimedio più efficace resta dunque la vaccinazione: quella antinfluenzale è raccomandata per tutti i bambini dai 6 mesi ai 7 anni e per chi presenta patologie croniche, così come per le donne in gravidanza e per le persone sopra i 60 anni, oltre che per il personale sanitario.