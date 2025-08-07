Allarme in casa Juventus per il talento puro della rosa bianconera: Kenan Yildiz si è fermato, saltando di fatto gli ultimi allenamenti.

Non solo calciomercato; la Juventus in questi giorni è focalizzata sulla preparazione atletica e tecnica in vista dell’inizio della nuova stagione. I bianconeri, così come l’Inter, potrebbero avere un piccolo vantaggio rispetto alle rivali, visto che hanno giocato il Mondiale per Club tra giugno e luglio e dunque hanno un rodaggio più avviato.

In questi giorni la squadra di Igor Tudor si trova a Herzogenaurach, località tedesca che ospita un noto centro sportivo Adidas in cui i bianconeri hanno deciso di trascorrere parte del ritiro estivo. Proprio in Germania domenica prossima la Juve affronterà il Borussia Dortmund, per quello che sarà il primo test di un certo livello del proprio pre-campionato.

In vista dell’amichevole di livello internazionale, che si disputerà al Westfalenstadion di Dortmund, mister Tudor potrebbe non avere a disposizione l’elemento di maggior qualità della propria rosa. Ovvero Kenan Yildiz, il fantasista turco che avrebbe accusato alcuni problemi nelle ultime ore, creando un certo allarmismo all’interno della squadra.

Yildiz ha saltato l’ultimo allenamento: le condizioni del numero 10 bianconero

Nella sessione di allenamento di ieri al centro Adidas, la Juventus non ha potuto contare su Yildiz. I cronisti presenti hanno sottolineato immediatamente l’assenza del numero 10 turco dal gruppo, dando qualche preoccupazione anche ai tifosi bianconeri.

Come rivelato dal portale Calciomercato.it, Yildiz ha saltato la seduta del mercoledì per via di un lieve affaticamento muscolare. Dunque nulla di serio per il calciatore classe 2005, che però è rimasto a riposo e non si è allenato con i compagni per evitare ulteriori sovraccarichi. La situazione andrà monitorata, ma non c’è alcun allarmismo per le condizioni di Yildiz, che già nei prossimi giorni dovrebbe tornare a lavorare in gruppo.

Oltre ad Yildiz non ha partecipato all’allenamento in gruppo di ieri neanche Gleison Bremer, il difensore brasiliano reduce dal lungo stop per l’infortunio al legamento crociato. In questo caso però era già stato programmato un lavoro differenziato, visto che le condizioni di Bremer vanno gestite in maniera particolare per evitare ricadute o danni ulteriori al ginocchio.

Difficile ancora capire se Yildiz e Bremer saranno presenti o meno all’amichevole di domenica contro il Borussia Dortmund. Un match nel quale la Juventus dovrà dimostrare crescita e miglioramenti, soprattutto rispetto al 2-2 con la Reggiana di sabato scorso. Lunedì prossimo invece la Juve tornerà a lavorare alla Continassa ed affronterà in settimana gli ultimi due test pre-campionato: mercoledì 13 test casalingo contro la Next Gen e sabato 16 l’amichevole contro l’Atalanta.