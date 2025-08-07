Se solo si oscurassero i commenti, invece delle immagini… scusate, una voce dal sen fuggita che poi richiamar non vale. Infatti chi scrive lo pensa davvero: invece delle immagini di Aston Villa – Roma sarebbe stato meglio oscurare i commenti. Diciamo, però, che erano attesi entrambi: le immagini di una Roma imballata, con qualche giocatore ancora spaesato contro un avversario di rango e molto più avanti, con la relativa brillantezza, a livello di preparazione; i commenti, purtroppo, grondanti disfattismo, calcistica disperazione, bocciature preventive e in qualche caso crollo verticale della fiducia accumulata nei precedenti giorni di lavoro della squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini e del suo staff.

Tutto già visto, prevedibile, scontato. Non per questo meno irragionevole, però, a meno che non ci sia gente realmente convinta che quelli di ieri sera siano il vero Wesley e il vero El Aynaoui. Tra l’altro, il primo a Gasp non è piaciuto, il secondo sì, contrariamente ai commenti letti dalla fine del primo tempo in poi. Chi vuol fare torto alla propria intelligenza, in ogni caso, faccia pure; in democrazia è consentito pure questo.

Che sia meglio non perdere in questo modo certe partite è scontato; del resto se non ci si espone a determinati rischi nella fase cruciale di una preparazione non si ha il riscontro oggettivo circa il punto al quale si è giunti con la preparazione stessa e il livello al quale la squadra è giunta con la “digestione” dei nuovi principi di gioco, oltre che con lo smaltimento dei carichi di lavoro.

Vorremmo occupare qualche riga con un ragionamento piuttosto semplice: se erano stati eccessivi gli apprezzamenti che la squadra aveva ricevuto dopo la gara contro il Lens, perché non dovrebbero esserlo anche i toni disfattisti di queste ore? Ciò che ancora deve arrivare attraverso il mercato lo sappiamo bene, col destino di Dovbyk in bilico e con qualche tessera del mosaico ancora da piazzare, sempre consci del fatto che cambiare “tanto per” è quanto di più distante dal modo in cui Gasperini allestisce le sue rose.

Questa contro l’Aston Villa può essere definita una disfatta? Assolutamente no, perché a ottobre finirebbe con un risultato e soprattutto dei contenuti diversi e poi perché i contenuti stessi in questo periodo, contro certi avversari, sono molto più importanti dei tabellini.

Gasperini è bravissimo a sublimare le perplessità tramutandole in consensi, ci vuole un altro po’ di pazienza però, chi non è disposto ad averne giustifica ciò che fuori dal Raccordo Anulare si dice delle pressioni dell’ambiente romano. Durante quel periodo, il tecnico della Roma farebbe bene a turarsi le orecchie.