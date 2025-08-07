Ebbene sì, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano ed esponente della destra bluet neoliberale, filoatlantista e filoisraeliana, è furente con la Russia di Putin. La Russia di Putin, infatti, ha osato stilare le liste dei russofobi, liste nelle quali, come sapete, è finito anche il nome del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

È stato prontamente convocato l’ambasciatore russo. Una volta di più, Giorgia Meloni si conferma allineata alla narrazione dominante, quella che, prima di diventare Presidente del Consiglio, diceva di voler rovesciare e combattere.

Giova rammentare che Giorgia Meloni non si era adirata quando, sulle prime pagine dei giornali italiani, comparivano le liste dei cosiddetti putiniani: vere e proprie liste di proscrizione con i nomi di tutti coloro i quali, in quanto disallineati rispetto alla narrazione dominante, venivano stigmatizzati e ostracizzati come sostenitori di Putin. Quelle liste, evidentemente, andavano bene a Giorgia Meloni.

Come non mi stanco di dire da tempo, ripetendolo ad nauseam, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, dovrebbe ormai già da tempo essere riqualificato come Fratelli di Bruxelles, Fratelli di NATO o magari anche Fratelli di Israele.

La metamorfosi kafkiana

La metamorfosi kafkiana, politicamente parlando, di Giorgia Meloni credo sia sotto gli occhi di tutti, almeno di quanti non vogliano compiere il noto gesto dello struzzo che, per non vedere, nasconde la testa sotto la sabbia. Ella diceva di voler combattere l’Unione Europea, che adesso sostiene pienamente. Diceva di volersi opporre al mondo monopolare statunitense, che ora supporta incondizionatamente. Diceva di voler riconoscere lo Stato palestinese, nel 2015, ma ora dice che non è il momento giusto per farlo.

Come sempre, destra e sinistra, nel quadro della globalizzazione turbo-capitalistica, coincidono perfettamente in quanto articolazioni del partito unico, fintamente pluralistico, del capitale.

Questa è la situazione più tragica: non tanto ciò che sta facendo Giorgia Meloni – che già di per sé, politicamente parlando, è tragico – quanto il fatto che, all’opposizione, non troviamo l’alternativa, ma il medesimo contenuto riproposto sotto diverso sembiante.

Questa è la vera e propria tragedia della globalizzazione: il tempo del partito unico fintamente articolato, in cui vi sono sì partiti plurali – di destra, di centro e di sinistra – ma tutti ugualmente organici al neoliberismo e all’imperialismo, cosicché il partito unico dei vecchi totalitarismi ritorna, nel quadro della globalizzazione, nella forma inedita del partito unico fintamente articolato.

Radioattività – Lampi del pensiero quotidiano con Diego Fusaro