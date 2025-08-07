Carlos Alcaraz ha le idee chiare: il talento spagnolo vuole rifarsi dopo la sconfitta in finale a Wimbledon e lancia un messaggio chiaro a Sinner.

La finale del torneo maschile singolare di Wimbledon ha visto Jannik Sinner portare a casa lo storico trofeo. Il fuoriclasse di San Candido è stato il primo italiano nella storia a vincere sull’erba dell’All England Club, entrando di diritto nella storia. In questo modo si è anche garantito la permanenza come leader del ranking ATP.

Sinner ha interrotto anche una serie negativa che durava da troppo tempo contro il suo rivale principale. Quel Carlos Alcaraz che nelle due finali precedenti, agli Internazionali d’Italia ed al Roland Garros, lo aveva annichilito, superandolo anche grazie ad una condizione atletica migliore. Ma l’epilogo di Wimbledon ha rimesso le cose a posto.

Per Alcaraz la sconfitta dello scorso 13 luglio ha rappresentato il primo k.o. nella sua carriera nella finale di un torneo Major. In precedenza il talento di Murcia aveva sempre vinto questo tipo di match. Ma c’è sempre una prima volta, come sottolineato dallo stesso Alcaraz in una lunga ed interessante chiacchierata fatta sul sito dell’ATP.

Alcaraz lancia il guanto di sfida a Sinner: “Punto a tornare il numero 1 a mondo”

Una volta digerita la delusione per la sconfitta di Wimbledon, Carlos Alcaraz è tornato carico con un obiettivo ben preciso. Vuole tornare a primeggiare nella classifica ATP, cercando di superare il suo rivale e amico Jannik Sinner. Le intenzioni dello spagnolo sono assolutamente chiare.

“Ci sono molte cose che voglio aggiungere al mio gioco per migliorare in partita, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: essere felice, godermi il tempo dentro e fuori dal campo nei migliori tornei del mondo. Ovviamente anche tornare numero uno alla fine dell’anno. Questo è il mio obiettivo nella seconda parte di stagione”.

Guanto di sfida lanciato dunque a Sinner. Ma la cosa positiva, che fa piacere soprattutto agli amanti del tennis, è che tra questi due campioni pronti a dominare il circuito nei prossimi anni ci sia grande stima ed amicizia: “Sono davvero felice della rivalità che sto costruendo con Jannik. Entrambi abbiamo già fatto grandi cose nel tennis. Lasciamo che siano le persone a parlare della nostra rivalità e di quello che stiamo facendo nella storia del tennis”.

Alcaraz e Sinner rischiano di ritrovarsi subito in finale nell’imminente torneo Master 1000 di Cincinnati, nel quale saranno entrambi presenti. Lo spagnolo potrebbe debuttare già contro un italiano, ovvero Mattia Bellucci, mentre Jannik se la vedrà probabilmente con il ceco Vit Kopriva.