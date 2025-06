Grottesca: esiste un aggettivo più calzante per descrivere la situazione attuale del club biancoceleste? Nelle ultime è stato ufficializzato dalla FIGC il provvedimento che ha bloccato il mercato in entrata della Lazio. I tifosi, a ragione, si dicono esausti. Dall’approdo alla guida della società di Claudio Lotito, infatti, a dispetto di un apparente capacità (o forse voglia) di fare il definitivo salto di qualità e portare la piazza a sognare, quantomeno la stabilità economica è sempre sembrato il vero punto di forza della dirigenza.

Ora, venendo a mancare anche questo, a cosa può aggrapparsi il tifoso laziale per sperare in un futuro potenzialmente migliore? A differenza di altre stagioni, non è solo l’indice di liquidità a impedire nuovi acquisti: ma anzi anche l’indebitamento e il costo del lavoro allargato hanno superato i limiti imposti dalla Covisoc, causando uno stop totale alle operazioni in entrata. Dunque, allo stato attuale, il club non può tesserare nessun nuovo calciatore, nemmeno in caso di cessioni.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, “Il deficit complessivo da coprire sfiorerebbe i 90 milioni di euro“. A meno di un miracolo contabile o di una manovra straordinaria da parte della proprietà, l’estate 2025 sarà a mercato chiuso per la Lazio.

Indice di liquidità, Indebitamento e Costo del Lavoro allargato: i parametri finanziari della FIGC che hanno bloccato il mercato della Lazio

Per evitare di rimanere alla superfice del problema, senza entrare nel merito di terminologie date in pasto agli appassionati di calcio senza una reale spiegazione o consapevolezza, vediamo esattamente di cosa stiamo parlando. Per farlo, possiamo fare riferimento alle parole di Claudio Sottoriva, docente di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica.

L’INDICE DI LIQUIDITÀ

«Il primo parametro è l’indicatore di liquidità – spiega il professore – Questo è finalizzato a misurare il grado di equilibrio finanziario di breve termine, ossia la capacità di una società di far fronte agli impegni finanziari con scadenza entro i 12 mesi. Viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di liquidità, la carenza finanziaria dovrà essere ripianata».

L’INDEBITAMENTO

Il secondo parametro introdotto dalla FIGC è invece l’indicatore di indebitamento, finalizzato a misurare il grado complessivo di indebitamento della società in rapporto al valore della produzione. «Si tratta del raccordo tra la componente finanziaria dei debiti e quella economica del valore della produzione – continua il professor Sottoriva – In altre parole, segnala in modo sintetico la sostenibilità dell’indebitamento e viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale, mentre il valore della produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati».

IL COSTO DEL LAVORO ALLARGATO

Infine ecco il terzo parametro, ossia l’indicatore di costo del lavoro allargato. È finalizzato a misurare il peso economico del costo del lavoro e viene calcolato attraverso il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi. «Il costo del lavoro allargato include i costi per il personale, compresi gli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori – precisa il professor Sottoriva – I ricavi comprendono quelli delle vendite e delle prestazioni, i proventi da sponsorizzazioni e pubblicitari, i proventi commerciali e le royalties, quelli derivanti dalla cessione dei diritti televisivi e le plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative minusvalenze».

Lazio, Mercato bloccato: solo due strade le strade per uscirne

Ora come ora, come ha spiegato l’avvocato Alberto Porzio a Sky Sport, esistono soltanto due vie per sbloccare la situazione:

“Correggere i parametri entro la fine del mercato attraverso la cessione di giocatori”. Ma questo vorrebbe dire vendere 3 o 4 elementi entro il 30 giugno, per decine di milioni. “Tecnicamente impossibile”, dice Porzio. “Versamenti diretti della proprietà, come un aumento di capitale”. Ma Lotito, in oltre 20 anni di presidenza, non è mai andato oltre i 10 milioni di immissioni, e anche stavolta resta vago: “Situazione risolvibile”, si limita a dire.

Il precedente ignorato e il rischio ricorsi

In tal senso, il patron biancoceleste spera che le nuove regole UEFA, che entreranno in vigore da gennaio 2026, possano essere recepite dalla FIGC già dal 1° luglio. Ma come ha confermato Porzio: “Ad oggi non risulta alcun cambiamento ufficiale nei regolamenti della FIGC”. È una questione interpretativa, che potrebbe perfino finire in tribunale, con ricorsi al TAR — come già accaduto al Barcellona in passato.

Nel frattempo, però, la Lazio ha le mani legate. E nonostante le smentite ufficiali, la realtà è chiara: non può acquistare nessuno.

Il piano (debole) di Lotito

La sensazione, è che i piani alti del club non stiano escludendo affatto la possibilità di attendere il mese di gennaio, periodo in cui presumibilmente la situazione dovrebbe essere più gestibile, in virtù anche delle prossime riforme attese dall’UEFA in materia contabile.

Nel frattempo, si provvederebbe solo al taglio degli esuberi e dei relativi stipendi entro il primo settembre, così da sistemare i conti e avere mano libera dalla prossima sessione di mercato. Uno scenario che sicuramente non può entusiasmare i tifosi, a giudicare dalle reazioni sui social e nelle radio, ma che consentirebbe di puntare tutto sul trattenere i big della rosa, visto che poi sarebbe comunque complicato per il club andare a caccia dei sostituti.

Lazio, Mercato Bloccato | Sarri si sente tradito

Ma in casa Lazio la situazione non è tesa solo dietro alla calcolatrice, ma anche a ridosso del rettangolo verde, e in particolare sulla propria panchina. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, infatti, Maurizio Sarri è furioso nei confronti della società, da cui si sente tradito e ingannato.

Al momento della firma del contratto che lo ha legato nuovamente ai biancocelesti, il club non avrebbe informato il tecnico toscano della difficile situazione economica. Questo, nonostante già diversi giorni prima (in particolare il 26 maggio) la COVISOC avesse comunicato la decisione al presidente e ai piani alti del club.

Un comportamento che ha incrinato di nuovo la fiducia tra l’ex Napoli e Claudio Lotito, proprio quando sembrava che il rapporto si fosse ricucito. Sarri, deluso e scottato, ora si prende del tempo: vuole capire se esistano margini reali per uscire dallo stallo entro agosto o se dovrà affrontare un’altra stagione senza rinforzi. Il rischio di un nuovo gelo tra le parti è concreto.

Nelle ultime ore, il presidente Lotito lo ha contattato più volte per tranquillizzarlo, confermando che cercherà di sbloccare il mercato in entrata sbloccare gli acquisti entro agosto (compito decisamente arduo) o per gennaio. Ma ormai non è solo questione di acquisti: per Sarri, il problema è stato sentirsi all’oscuro, quasi preso in giro. Il ritorno alla Lazio doveva essere una ripartenza. Ma oggi, a distanza di poche settimane, sembra già un errore.

Il tifoso laziale è esausto e frustrato: merita oggettivamente ben altro

Parliamoci chiaro, dopo una stagione amara come quella appena conclusa, che ha visto la Lazio fallire ogni obiettivo dopo un inizio che aveva mostrato delle premesse del tutto opposte (sia in Italia che in Europa), questa situazione è l’ennesima batosta da sopportare per il tifoso laziale. Che sì, dagli anni del calcioscommesse fino ai play-out di Serie B contro il Campobasso è sempre stato abituato a soffrire.

Ma quella attuale non sembra altro che la goccia che ha fatto traboccare il vaso del malessere nei confronti di una gestione più volte descritta come “Ladra di Sogni”. E che ora, anche sul lato contabile, sta dimostrando le prime grandi fragilità. Il tifoso biancoceleste merita ben altro, e il club ha il dovere di rispettare la storia e il livello di un club che, solo pochi mesi fa, ha festeggiato il suo 125° compleanno.