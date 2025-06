Dott. Frajese: “Vi spiego i pericoli del nuovo farmaco mRNA a cui il governo non si sta ancora opponendo”

Da qui al 9 giugno potrebbe aprirsi una nuova fase nella distribuzione di farmaci basati sulla tecnologia mRNA, con l’imminente rilascio del kostaive, un farmaco mRNA autoreplicante. La questione ha sollevato preoccupazioni tra esperti e osservatori, soprattutto in relazione alla sicurezza e agli effetti a lungo termine di questa innovativa tipologia di terapia.

A manifestare dubbi e avvertimenti è il dottor Giovanni Frajese, endocrinologo, che a ‘Un Giorno Speciale’ ha sottolineato i rischi ancora poco approfonditi riguardo a questo nuovo farmaco. “Abbiamo cercato di fare un po’ di informazione su questo tema perché, dietro l’utilizzo degli RNA ricombinanti, c’è un rischio concreto”, spiega Frajese. “Il professor Federico dell’Istituto Superiore di Sanità ha illustrato come, tramite microvescicole, esosomi e strutture simili, il codice genetico potrebbe essere trasmesso all’esterno e autoreplicarsi”.

Il problema, secondo Frajese, è che questa possibile trasmissione non riguarderebbe solo gli esseri umani, ma potrebbe estendersi a “qualunque creatura vivente, pianta o animale che sia”. Un fenomeno che, a suo avviso, non è stato studiato adeguatamente prima della commercializzazione di questi farmaci.

La corsa al mRNA e i limiti degli studi

Ovviamente c’è anche una carenza nello studio approfondito degli effetti a medio e lungo termine di queste terapie. “La medicina di oggi sembra voler puntare tutto su questo intruglio a RNA, come se fosse la panacea di tutti i mali. Purtroppo, si procede veramente alla cieca, senza minimamente studiare le conseguenze sul corpo umano“.

Secondo l’endocrinologo, il modo in cui i nuovi farmaci vengono approvati ricorda ancora l’emergenza sanitaria, nonostante il periodo straordinario sia terminato: “Le case farmaceutiche continuano a muoversi come se l’emergenza Covid fosse ancora in corso, ma così non è“.

L’Europa e l’approvazione rapida

A livello normativo, mentre negli Stati Uniti il processo di approvazione è ancora in una fase iniziale, l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha già dato il via libera al Kostaive. Frajese avverte: “Se nessuno si oppone, il 9 giugno ci ritroveremo con un’incognita micidiale sul mercato. Ci vorranno anni per capire gli effetti reali di questo farmaco“.

Il dottor Frajese sottolinea come questa situazione rischi di far passare in secondo piano approcci più tradizionali e meno invasivi per la salute, come “la medicina naturale, l’educazione fisica corretta, l’alimentazione equilibrata e l’integrazione vitaminica“. “Questi metodi – afferma – contribuiscono davvero a migliorare lo stile di vita e a prevenire molte patologie, ma purtroppo non vengono più presi in considerazione perché la tecnologia mRNA è più affascinante e soprattutto più redditizia“.

Ignorare la letteratura scientifica esistente

Sull’efficacia e sicurezza di questi farmaci, Frajese mostra scetticismo: “Esiste una letteratura scientifica ampia che solleva dubbi importanti sulla sicurezza. Eppure, chi governa le agenzie del farmaco europee sceglie di ignorare queste evidenze, trasformando di fatto la popolazione e l’ambiente in cavie inconsapevoli”.

Secondo l’endocrinologo, è necessario un cambio radicale nella politica sanitaria: “Serve una politica coraggiosa e trasparente, basata su studi scientifici rigorosi. Solo così la scienza potrà recuperare il suo vero significato, parlando dati alla mano e non con dogmi”.

Per ora, però, conclude Frajese, “questa non è la direzione che stiamo seguendo, il governo ha 5 giorni per opporsi“.