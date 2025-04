Addio con i classici faretti in cucina: la nuova alternativa rende l’ambiente più elegante

I faretti in cucina non sono più alla moda come un tempo, adesso c’è una nuova alternativa che illumina e consuma poco.

La cucina è uno degli ambienti fondamentali della casa, il luogo dove non solo ci andremo a dedicare alla preparazione dei pasti principali della giornata, ma spesso è anche il posto in cui ci andremo a riunire con la nostra famiglia, confrontandoci su quelli che sono stati gli eventi vissuti nell’arco della giornata.

Ma la cucina è anche il regno di chi ama preparare ogni giorno pietanze nuove e proprio per questo dovrà essere tra gli ambienti più pratici e funzionali di casa. Ogni cosa dovrà essere studiata nei minimi dettagli, per poter permettere di raggiungere tutto agevolmente e di avere tutto a portata di mano, senza correre il rischio di farsi male o di rompere qualcosa.

Stop ai classici faretti in cucina: adesso è questa la nuova alternativa dell’illuminazione

Uno degli elementi chiave che permette di avere una cucina funzionale è proprio una corretta illuminazione, infatti, più la cucina sarà raggiunta da punti luce messi in posizione strategia e più risulterà essere pratica e versatile. Fino ad ora, i faretti erano una delle alternative che andavano per la maggiore. Piccoli e pratici, venivano posizionati al soffitto e permettevano di avere un fascio di luce diretto.

Con il passare del tempo, ma soprattutto con il cambiare della moda, anche i faretti non sembrano più essere un elemento fondamentale nella cucina. Non illuminano a sufficienza e in alcun casi consumano anche parecchio. In questo 2025 le cose sembrano stiano per cambiare e a breve i faretti non saranno più necessari in cucina. Ma cosa prenderà il loro posto? Ebbene, sembrerebbe che i lampadari sospesi siano l’alternativa innovativa di quest’anno.

Si tratta della classica illuminazione che tutti conosciamo benissimo, ma con un’unica differenza, il filo parte dal soffitto e arriva quasi a sfiorare le superfici più basse. Detta così potrà sembrare qualcosa di brutto esteticamente, ma vi assicuriamo che il risultato sarà davvero spettacolare. Inoltre, è possibile scegliere fra tantissime tipologie, permettendo così di poter adattare i lampadari a qualsiasi tipo di arredo già presente in casa. Una vera e propria novità, che cambierà per sempre il modo di vedere l’illuminazione in casa.