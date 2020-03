Scuole chiuse fino al 5 aprile? Una fake news. Lo ha confermato ai nostri microfoni la Viceministra dell’Istruzione Anna Ascani. Se ci saranno delle proroghe lo sapremo più avanti, per ora bisogna aspettare e seguire le disposizioni del Governo.

Attenzione anche ad incontrarsi ai centri commerciali: che senso ha chiudere se scuole se poi la stessa collettività si riunisce in altri luoghi?

Ecco cosa ne pensa la Vicemininistra Anna Ascani nell’intervista di Stefano Molinari.

“Decideremo a ridosso della scadenza che ci siamo dati, il 15 marzo, che cosa fare. Se riaprire o confermare quella come data finale della chiusura delle scuole. Lo decideremo solo sulla base delle evidenze scientifiche che vedremo realizzarsi nei prossimi giorni. Non dipende da un’opinione politica, abbiamo bisogno di capire cosa succede.

Tutti vogliamo tornare a una normalità prima possibile.

Ragazzi ai centri commerciali? Quello che stiamo dicendo alle famiglie e ai ragazzi è che le scuole sono chiuse per evitare gli assembramenti di persone. Se noi questi assembramenti li ricostituiamo fuori dalle scuole praticamente non abbiamo fatto nulla. Qui si tratta di tutelarsi e di avere atteggiamenti responsabili. Per cui: non è che gli asili sono chiusi e si rimettono i bambini insieme in un altro luogo. I ragazzi un po’ più grandi evitino di ritrovarsi in tanti a distanza ravvicinata e di avere comportamenti che sono quelli sconsigliati”.

