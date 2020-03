Segui tutti gli aggiornamenti in diretta ⬇️

Ore 9:50 – “Avevamo chiesto anche noi misure più restrittive”

“Situazione in Calabria era già al collasso prima del Coronavirus. Abbiamo chiesto anche noi misure più drastiche e legislazione omogenea. Servono norme più restrittive, lo chiediamo tutti noi governatori“. Lo ha detto Jole Santelli (governatrice Calabria) ad Agorà.

Ore 9:47 – “La Roma ancora non sa se può partire per Siviglia”

“E’ in corso una mediazione col Governo spagnolo“, lo ha detto Guido D’Ubaldo a Radio Radio Mattino – Sport & News.

Ore 9:23 – Ftse Mib in leggero rialzo

La Borsa di Milano rimbalza dopo il forte calo delle sedute precedenti. L’indice Ftse Mib guadagna l’1,69% a 18.171 punti.

Ore 9:13 – Le direttive aeroportuali

“Nell’autocertificazione va specificato il motivo del viaggio (comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute). E’ obbligatorio anche per tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che viaggiano verso un paese estero, Schengen o extra Schengen”. Lo ha scritto Aeroporti di Roma sul profilo twitter della società.

Ore 9:01 – “Tagliati 25 mila posti letto dal 2010”

E mentre “Francia e Germania spendono oltre il 9% del pil, in sanità, noi il 6,6”. “Dal 2010 a oggi abbiamo tagliato 25 mila posti letto”, chiosa la segretaria nazionale della Cisl, Annamaria Furlan che esorta il Governo ad avere la forza di affrontare l’emergenza economica.

Ore 8:46 – Miglioramento dei test in Italia

La società diagnostica Diasorin ha annunciato di aver completato gli studi presso lo Spallanzani ed il Policlinico San Matteo di Pavia per il lancio “entro fine marzo 2020” di un test molecolare di rapida risposta per diagnosticare il Covid19. Risultati entro 60 minuti rispetto alle attuali 5-7 ore.

Ore 8:30 – La Bank of England taglia i tassi d’interesse

La Bank of England, in una riunione straordinaria, ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base portandoli allo 0,25% e ha annunciato una serie di misure per affrontare i danni a famiglie e imprese dall’emergenza coronavirus. Lo rende noto l’istituto centrale britannico.

Ore 8:20 – Contagi al ribasso in Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato 242 nuovi casi di coronavirus, interrompendo il trend al ribasso intrapreso da almeno cinque giorni (131 annunciati ieri, 248 domenica, 367 sabato, 438 venerdì e 518 giovedì).

Ore 8:15 – Primo caso in Turchia

La conferma è arrivata dal ministro della Sanità, Fahrettin Koca, che ha precisato che “la persona in questione, colpita dal coronavirus in Europa, è ora in quarantena“.

Ore 8:10 – Arsenal in quarantena

Il Manchester City ha annunciato il rinvio della partita di campionato contro l’Arsenal in programma stasera, primo match della Premier League a essere interessato da provvedimenti per prevenire contagi di coronavirus.

Ore 7:58 – Il Cile mette in quarantena Sanchez e Vidal

Quarantena per coronavirus per i due assi del calcio cileno che giocano in Europa, Arturo Vidal del Barcellona e Alexis Sanchez dell’Inter, al loro rientro prima dei prossimi match validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Lo ha annunciato il ministro della Sanità.

Ore 7:57 – Sequestrati 5000 flaconi igienizzanti

Cisterne stracolme di detersivi e 5000 flaconi di liquido per sanificare le mani, pronti per la rivendita. Questo il risultato di un ingente sequestro di materiale prodotto e stoccato in un laboratorio abusivo, individuato dai CC di S. Vitaliano e dai Forestali di Marigliano.

Ore 7:39 – “Ecco i farmaci che combattono il Covid19”

In attesa che si arrivi a un vaccino anti-Covid19,”ecco i farmaci che aiutano a combatterlo“:

– Remdesivir, farmaco antivirale

– Farmaci immuno-modulatori (tocilizumbab)

– Farmaco camostat mesilato.

L’elenco del prof. Guido Silvestri, che insegna alla Emory University di Atlanta.

