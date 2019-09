Serie A 2019/2020: ecco i nostri pronostici

Amanti del calcio, tifosi implacabili, passionari del pallone… siete pronti?

La Serie A 2019/2020 sta per ricominciare, con le sue certezze, le sue incognite e i suoi sogni. Anche se il calciomercato non è ancora finito, è già tempo di pronostici e valutazioni di questo campionato.

Dopo tanti anni, forse, la Juventus potrebbe trovare maggiori difficoltà a dominare il la stagione. Le sue avversarie questa volta si sono rinforzate più degli anni passati e puntano seriamente a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri.

Non si possono sottovalutare i grandi campioni che sono sbarcati a Torino – da De Ligt a Rabiot, da Ramsey a Danilo – ma le contendenti ora si affacciano alla prima giornata con tante voglia in più. A partire dall’Inter di Conte che darà tutta se stessa in ogni partita con i suoi nuovi campioni, Lukaku potrà essere devastante. Poi c’è il Napoli di Ancelotti che, dopo un anno di assestamento, non ha di certo voglia di assistere ad un nuovo trionfo targata Juventus. Due innesti come Manolas e Lozano faranno sicuramente la differenza.

Poi ci sono le romane, con la Lazio che riparte dalle certezze della stagione passata e la Roma che spera di dare il via ad un nuovo ciclo che la riporti tra le grandi. Infine Atalanta, Milan e Fiorentina, scommesse da non sottovalutare.

Come finirà questa Serie A 2019/2020?

Ecco i pronostici sul campionato delle nostre Teste di Calcio

